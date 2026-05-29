Federalni sud u Vašingtonu doneo je odluku kojom se nalaže uklanjanje imena predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa iz naziva čuvenog Kenedijevog centra za scenske umetnosti, ocenivši da takva promena nije mogla biti sprovedena bez odluke Kongresa.

Sudija Okružnog suda u Vašingtonu Kristofer Kuper presudio je da administracija predsednika Donalda Trampa mora da ukloni sve fizičke natpise sa Trampovim imenom i da izbriše reference na naziv „Tramp Kenedi centar“ iz svih zvaničnih materijala u roku od 14 dana, prenosi Rojters.

U obrazloženju presude sudija je naveo da zakon kojim je ustanovljen Kenedijev centar jasno određuje da ta institucija nosi ime nekadašnjeg američkog predsednika Džona Ficdžeralda Kenedija i da odbor centra ili izvršna vlast nemaju ovlašćenje da samostalno menjaju njegov zvanični naziv.

– Kongres je dao Kenedi centru ime i samo Kongres može da ga promeni – napisao je sudija Kristofer Kuper.

Prema njegovim rečima, statut ustanove jasno pokazuje da centar ne može formalno nositi drugo ime niti postati javni spomenik nekoj drugoj ličnosti jednostranom odlukom administracije ili upravnog odbora.

Presuda je doneta po tužbi demokratske kongresmenke iz Ohaja Džojs Biti, koja je tvrdila da je promena naziva sprovedena protivno zakonu i istorijskoj svrsi institucije.

Kenedijev centar za scenske umetnosti predstavlja jednu od najvažnijih kulturnih institucija u Sjedinjenim Američkim Državama. Otvoren je 1971. godine kao nacionalni memorijal predsedniku Džonu Kenediju i domaćin je brojnih prestižnih kulturnih događaja, koncerata, opera i pozorišnih predstava.

Odluka da se u decembru prošle godine u pojedinim promotivnim materijalima i oznakama pojavi naziv „Tramp Kenedi centar“ izazvala je burne političke reakcije i optužbe demokrata da Bela kuća pokušava da politizuje nacionalnu kulturnu instituciju.

Republikanci i Trampovi saveznici tvrdili su, međutim, da je reč o simboličnom potezu koji odražava doprinos administracije finansiranju i modernizaciji kulturnih programa.

Ovo nije prvi put da se administracija predsednika Donalda Trampa suočava sa pravnim osporavanjima svojih odluka pred federalnim sudovima.

Pravni stručnjaci navode da je sud u ovom slučaju posebno naglasio princip podele vlasti i činjenicu da Kongres, a ne predsednik ili upravni odbor, ima konačnu nadležnost nad institucijama osnovanim saveznim zakonom.

Za sada nema zvanične potvrde da li će administracija predsednika Donalda Trampa uložiti žalbu na presudu, ali američki mediji navode da se takva mogućnost ozbiljno razmatra.