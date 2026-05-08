Kako prenosi TASS, Ušakov je naveo da će dvojica lidera večeras imati susrete sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kao i sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom.

Nakon zajedničkog prijateljskog ručka planirani su i bilateralni razgovori između lidera.

Prema njegovim rečima, Tokajev i Mirziojev će zajedno sa ostalim gostima prisustvovati vojnoj paradi na Crvenom trgu, ceremoniji polaganja venaca na Grobu nepoznatog junaka, kao i drugim događajima organizovanim povodom Dana pobede.

Ušakov je podsetio da je ruska strana ranije već govorila o dolasku stranih zvaničnika na obeležavanje 81. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

"Ja sam posebno naglasio da rusko rukovodstvo nije slalo pozive za ovu proslavu. Prirodno je, međutim, da nam je zadovoljstvo da dočekamo i ugostimo u Moskvi one lidere koji žele da dođu i podele radost zbog velikog praznika povodom Dana pobede", kazao je Ušakov.