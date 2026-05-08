Ovo je 8. maja izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, a prenela ruska agencija „Interfaks“.

Fajnenšel tajms je u četvrtak objavio da lideri Evropske unije pripremaju moguće razgovore sa Putinom. Promena pristupa dolazi u trenutku kada među evropskim državama raste nezadovoljstvo tokom pregovora koje SAD vode o završetku rata u Ukrajini.

Peskov je komentarisao izjavu predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, koji je rekao da razgovara sa liderima EU o mogućim budućim pregovorima sa Rusijom.

„Bićemo spremni da krenemo napred u našem dijalogu u meri u kojoj su Evropljani spremni za to. Ali, kao što je Putin više puta izjavio, s obzirom na stav koji su Evropljani zauzeli, mi sami nećemo inicirati takve kontakte“, rekao je Peskov.

Dodao je da je „Putin spreman za pregovore sa svima“, što je, kako kaže, više puta ponovljeno.

„Ruska strana nije bila inicijator svođenja naših odnosa na nulu. Brisel i pojedinačne evropske prestonice su to inicirali“, rekao je Peskov.

Ministarka spoljnih poslova EU Kaja Kalas najavila je da će ministri spoljnih poslova država članica krajem maja razgovarati o mogućim pregovorima sa Rusijom i zahtevima koje bi Evropska unija mogla da postavi Moskvi.





Amerikanci u šoku zbog ruske igre

Ruski predsednik Vladimir Putin pronašao je način kako da igra upravo na najveću slabost Vašingtona, a prema tvrdnjama bivšeg američkog obaveštajca Skota Ritera, Moskva danas savršeno razume psihologiju administracije Donalda Trampa i koristi je kao važno oružje u globalnoj političkoj igri.

Upravo u tome, smatra Riter, leži ključ odnosa između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u trenutku kada svet prolazi kroz jednu od najopasnijih geopolitičkih kriza poslednjih godina.



„Putin razume Trampa bolje od svih“



Američki politički komentator i bivši izviđač marinaca Skot Riter ocenio je da Putin bolje od bilo kog drugog svetskog lidera razume način na koji funkcioniše aktuelna američka administracija.



Prema njegovim rečima, Moskva ne vodi samo geopolitičku borbu, već i sofisticiranu psihološku igru.

Govoreći o odnosu Putina i Trampa, Riter je podsetio na nedavni telefonski razgovor dvojice lidera koji je formalno počeo kao poziv povodom rođendana Melanije Tramp.

Međutim, kako tvrdi, razgovor se vrlo brzo pretvorio u ozbiljan politički dijalog o odnosima dve sile i globalnim pitanjima.