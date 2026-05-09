Promena je napravljena nakon što su Ali Hamnei, vrhovni vođa Irana, i mnogi njegovi najbliži savetnici ubijeni u napadima na početku zajedničkih američko-izraelskih napada na režim u Teheranu.

Revizija je usvojena na prvoj sednici 15. Vrhovne narodne skupštine, koja je otvorena 22. marta u Pjongjangu . Objavljena je u četvrtak na brifingu za visoke članove južnokorejske vlade od strane njene Nacionalne obaveštajne službe (NIS).

Prema navodima NIS-a, Kim komanduje nuklearnim snagama Severa, ali izmene kodifikuju procedure za odmazdne napade u slučaju da bude onesposobljen ili ubijen.

Revidirani član 3 zakona o nuklearnoj politici kaže: „Ako je sistem komandovanja i kontrole nad nuklearnim snagama države doveden u opasnost zbog napada neprijateljskih snaga... nuklearni udar će biti pokrenut automatski i odmah.“

Profesor Andrej Lankov, profesor istorije i međunarodnih odnosa ruskog porekla na Univerzitetu Kukmin u Seulu, rekao je: „Ovo je možda i ranije bila politika, ali je sada kada je utvrđeno u ustavu dobilo na značaju.“

„Iran je bio poziv na buđenje. Severna Koreja je videla izuzetnu efikasnost američko-izraelskih napada obezglavljivanja, koji su odmah eliminisali veći deo iranskog rukovodstva, i sada moraju biti prestravljeni.“

Napad osmišljen da eliminiše Kima i njegovo neposredno okruženje bio bi daleko teži za izvođenje nego napadi u Iranu.

Granice Severne Koreje su efikasno zapečaćene, a malobrojni strani diplomate, humanitarni radnici i poslovni ljudi iz „prijateljskih“ zemalja koji uđu u zemlju pažljivo se prate, što onemogućava dobijanje ljudskih obaveštajnih podataka koji su bili ključni za uspeh iranskog napada.

Izveštava se da je izraelska obaveštajna služba uspela da utvrdi lokaciju iranskih lidera nakon hakovanja saobraćajnih kamera u Teheranu – taktika koja se ne može ponoviti u Pjongjangu zbog ograničenog video nadzora i strogo kontrolisanog intraneta.

Kim je poznat po tome što se plaši za svoju ličnu bezbednost i uvek ga prate telohranitelji. Izbegava letenje i obično koristi teško oklopni voz za putovanje.

Prof. Lankov je rekao: „Njihov najveći strah biće informacije iz satelitske tehnologije. I, sve u svemu, njihove zabrinutosti nisu neosnovane jer je uklanjanje vođstva na početku bilo kakvog sukoba verovatno odlučujuće.“

On veruje da bi, s obzirom na to da je vojska lojalna rukovodstvu i da svaki napad na naciju smatra egzistencijalnom pretnjom, oficiri zaduženi za pokretanje odmazdnog nuklearnog napada to i izvršili.

Profesor Lankov je dodao: „Ne vidim verovatnoću napada iz Južne Koreje, tako da bi svaka odmazda bila usmerena ka Sjedinjenim Državama.“

Severna Koreja planira da rasporedi novu vrstu artiljerije duž svoje južne granice, javili su u petak državni mediji, što bi potencijalno moglo da dovede Seul, prestonicu Južne Koreje, u domet napada, dok Pjongjang produbljuje neprijateljstvo prema svom susedu.

Uprkos mirovnim ponudama južnokorejske vlade, Severna Koreja je više puta Seul nazvala svojim glavnim protivnikom i nedavno je uklonila dugogodišnje reference na korejsko ujedinjenje iz svog ustava.

Kim je ove nedelje posetio fabriku municije kako bi pregledao proizvodnju „novog tipa samohodne haubice kalibra 155 milimetara“, izvestila je zvanična Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

Prema podacima KCNA, oružje ima domet veći od 37 milja i biće raspoređeno ove godine u jedinici dugometne artiljerije duž granice sa Južnom Korejom.

Centralni Seul je udaljen oko 56 kilometara od granice, a veliki deo provincije Gjonggi – najnaseljenije Južne Koreje, u kojoj se nalaze ključna industrijska čvorišta – takođe bi bio u dometu novog oružja.

Haubica će „pružati značajne promene i prednosti kopnenim operacijama naše vojske“, izvestila je Kimova izjava, prenela je KCNA.

Severna i Južna Koreja su tehnički i dalje u ratu: njihov sukob od 1950. do 1953. godine završen je primirjem, a ne mirovnim sporazumom.