SAD su uvele sankcije protiv tri kineske komercijalne satelitske kompanije zbog navodne podrške Iranu, svega nekoliko dana pre puta američkog predsednika Donald Trump u Peking na samit sa kineskim predsednikom Xi Jinping.

Američki Stejt department saopštio je da sankcioniše četiri subjekta, uključujući tri kineske kompanije, zbog pružanja satelitskih snimaka koji su, prema tvrdnjama Vašingtona, omogućili Iranu izvođenje vojnih udara protiv američkih snaga na Bliskom istoku.

Među sankcionisanim subjektima nalazi se kompanija The Earth Eye, koju SAD optužuju da je Teheranu dostavljala satelitske snimke. Ostale kineske mete sankcija su MizarVision, firma za geoprostornu obaveštajnu analitiku, i Chang Guang Satellite Technology, kompanija za satelitske snimke koja je, prema američkim tvrdnjama, pomogla Iranu dostavljanjem fotografija vojnih objekata SAD i njihovih saveznika na Bliskom istoku tokom operacije „Epic Fury“.

List Financial Times objavio je u aprilu da je iranska Revolucionarna garda nabavila kineski satelit koji su izgradili i lansirali stručnjaci kompanije The Earth Eye, a koji je pomogao Teheranu u gađanju američkih vojnih objekata tokom sukoba.

Liste koordinata sa vremenskim oznakama, satelitski snimci i orbitalne analize pokazali su da su iranski komandanti zadavali satelitu zadatke osmatranja ključnih američkih vojnih lokacija, u nekim slučajevima svega nekoliko dana pre nego što su te lokacije pogođene.

Prema dokumentima iranske vojske do kojih je došao Financial Times, Revolucionarna garda imala je pristup zemaljskim kontrolnim stanicama kojima upravlja kompanija Emposat iz Pekinga, pružalac usluga satelitske kontrole i obrade podataka sa globalnom mrežom.

Financial Times je prošle godine takođe objavio da je kompanija Chang Guang Satellite Technology, koja ima veze sa kineskom vojskom, dostavljala snimke jemenskim Hutima koje podržava Iran radi gađanja američkih ratnih brodova u Crvenom moru.

– Današnjom akcijom kineski subjekti snose odgovornost za podršku Iranu – izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio.

On je dodao da će Vašington „preduzeti sve neophodne mere koje mu stoje na raspolaganju protiv subjekata i pojedinaca iz trećih zemalja koji pomažu iranskoj vojnoj i odbrambenoj industrijskoj bazi“.

Četvrta meta sankcija bio je Izvozni centar iranskog Ministarstva odbrane, izvozni ogranak logističke izvozne grupe Ministarstva odbrane Irana, koji se već nalazi pod sankcijama SAD i Saveta bezbednosti UN.

Sankcije dolaze uoči Trampovog odlaska iz Vašingtona u utorak u državnu posetu Kini. Očekuje se da će Tramp i Si Đinping razgovarati o sukobu sa Iranom, uključujući zatvaranje Ormuskog moreuza, tokom njihovog drugog sastanka otkako se Tramp prošle godine vratio u Belu kuću.

Poslednjih nedelja američki zvaničnici pozivali su Kinu da izvrši veći pritisak na Teheran kako bi bio postignut sporazum kojim bi se učvrstio prekid vatre uspostavljen posle pet nedelja intenzivnih američkih udara na Iran.