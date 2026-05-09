Kako je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, kroz pešačku kolonu po kaldrmi Crvenog trga proći će pripadnici viših vojnih učilišta svih rodova i vrsta vojske.

Zbog aktuelne situacije ove godine u paradi neće učestvovati učenici pojedinih vojnih škola, kadetskih korpusa, kao ni kolona vojne tehnike, naveli su iz Ministarstva.

U slučaju povoljnog vremena, parada će biti završena preletom borbene avijacije, pri čemu će formaciju tradicionalno zatvarati šest jurišnika Su-25, koji će nebo iznad Moskve oslikati bojama ruske zastave.

Ranije je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov saopštio da će Moskvu na Dan pobede posetiti lideri Abhazije Badra Gunba, Južne Osetije Alan Gaglojev, Belorusije Aleksandar Lukašenko, Laosa Tjonglun Sisulit, Uzbekistana Šavkat Mirzijev, premijer Slovačke Robert Fico, vrhovni vladar Malezije sultan Ibrahim, kao i rukovodstvo Republike Srpske.

Putinov govor trajao manje od 10 minuta

Putin je čestitao ruskim vojnicima i građanima 81. godišnjicu pobede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom.

"Naši vojnici pretrpeli su ogromne gubitke, podneli ogromne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Evrope," rekao je Putin.

Belousov izvršio smotru postrojenih ruskih snaga

Andrej Belousov izvršio je smotru ešalona ruske vojske tokom Parade pobede koju predvodi general-pukovnik Andrej Mordvičev, heroj Rusije i komandant Kopnenih snaga.

Parada je deo ceremonija povodom Dana pobede u Rusiji, kojim se obeležava pobeda nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

Izvršen je i prikaz ruskih vojnih sposobnosti i vojne tehnike na ratištu u Ukrajini i na vojnim vežbama.

Parada je počela intoniranjem ruske himne uz topovske plotune.