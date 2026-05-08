Američke snage su ciljale iranske vojne objekte odgovorne za pokretanje napada na ratne brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, saopštila je Centralna komanda SAD.

Vojska je saopštila da američke snage „ne traže eskalaciju“. Portparol iranskih oružanih snaga rekao je da su vazdušni napadi pogodili civilna područja.

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da se njihova protivvazdušna odbrana u petak nosi sa raketnim i dronskim napadima iz Irana.

Predsednik Donald Tramp rekao je da su američke snage uništile iranske napadače i upozorio da će ih „mnogo jače i mnogo nasilnije nokautirati“ ako Iran uskoro ne potpiše sporazum. Takođe je rekao da je primirje i dalje na snazi i da se Iran „šalio sa njima“.

Takođe je rekao da je američki predlog za okončanje rata „više od ponude na jednoj stranici“ jer Iran još nije finalizovao svoj odgovor.

Tenzije na moru: Teheran je postavio nova pravila za brodove koji žele da pređu Ormuski moreuz.

Iran bez interneta 70 dana



Gašenje interneta u Iranu ušlo je u 70. dan, čime je više od 1.656 sati međunarodna mrežna povezanost za većinu građana praktično nedostupna, prenosi nadzorna organizacija za sajber bezbednost NetBlocks.













IRGC izveštava o novim sukobima sa američkom vojskom u blizini Ormuskog moreuza

Novinska agencija Fars, povezana sa IRGC-om, javila je da su "sporadični sukobi" između iranskih oružanih snaga i američkih brodova u blizini Ormuskog moreuza počeli nekoliko sati ranije.

UAE: Troje povređenih u presretanju iranskih dronova i balističkih raketa

"Tri osobe su zadobile umerene povrede nakon što je protivvazdušna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata presrela dve balističke rakete i tri drona lansirana iz Irana", saopštilo je Ministarstvo odbrane UAE na platformi Iks.

SAD pokreću nove napade na tankere u blizini iranske blokade

Reporter Foks njuza je izjavio da je američka vojska izvela dodatne vazdušne napade i pogodila nekoliko praznih tankera koji su pokušavali da probiju blokadu Irana.

Eksplozije u blizini Sirika, kod Ormuskog moreuza

Iranska poluzvanična novinska agencija Mehr izvestila je da su se eksplozije čule oko okruga Sirik u južnoj provinciji Hormozgan, blizu Ormuskog moreuza. Više detalja o uzroku eksplozija nije bilo odmah dostupno.

Iran još uvek razmatra odgovor na američki predlog

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je u petak da Teheran još uvek razmatra američki predlog usmeren na okončanje sukoba i da će objaviti svoj stav kada bude doneta konačna odluka. "Što se tiče pregovora, predlog je u razmatranju i kada dođemo do konačnog zaključka, svakako ćemo ga objaviti", rekao je Bagaei novinskoj agenciji Tasnim. Govoreći o noćašnjim razmenama vatre, Bagaei je rekao da je Iran "nominalno ostao u situaciji primirja", dodajući da oružane snage zemlje pažljivo prate razvoj događaja i da će odgovoriti "punom snagom na svaku agresiju ili avanturu".

Rubio: "Iranci su prvi pucali na naše brodove"

Američki državni sekretar Marko Rubio dodatno je branio tvrdnju Vašingtona da je američka vojska delovala u samoodbrani tokom sinoćnjih sukoba sa Iranom u Ormuskom moreuzu. "Ono što ste videli juče bili su američki razarači koji su plovili međunarodnim vodama i na koje su Iranci pucali, a SAD su odgovorile defanzivno da bi se zaštitile", rekao je Rubio novinarima u Italiji. "Mi nismo pucali prvi, oni su pucali na nas."

CENTCOM: Sprečena plovidba više od 70 tankera ka iranskim lukama

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je danas da američke snage trenutno sprečavaju ulazak i izlazak više od 70 tankera iz iranskih luka. U objavi na društvenoj mreži Iks, CENTCOM navodi da ti komercijalni brodovi imaju kapacitet da prevezu više od 166 miliona barela iranske nafte, čija se vrednost procenjuje na više od 13 milijardi dolara. SAD su u ponedeljak, 13. aprila, u 16 časova po srednjoevropskom vremenu uspostavile blokadu Ormuskog moreuza, koja se odnosi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu.

Bejrut insistira na prekidu vatre i pregovorima, neophodna hitna pomoć



Liban ostaje posvećen prekidu vatre i obustavi svih vojnih operacija kako bi se otvorio put za pregovore koji bi doveli do stabilizacije situacije na jugu zemlje, saopšteno je danas iz predsedništva Libana, dok istovremeno Ministarstvo poljoprivrede te zemlje navodi da je skoro 60 hiljada hektara obradivog zemljišta uništeno, što dodatno pogoršava situaciju.

Kako se navodi, takvi postupci bi otvorili put za premeštanje vojske na međunarodnu granicu, oslobađanje libanskih zatvorenika i povratak raseljenih lica u njihove gradove i sela, prenela je Al Džazira.

Libanske vlasti upozoravaju da veliki broj ljudskih žrtava i razaranja izazvanih izraelskim napadima dovodi do sve veće potrebe za hitnom humanitarnom pomoći raseljenom stanovništvu.

Više od polovine stanovnika Libana zavisi od humanitarne pomoći



Opstanak više od polovine stanovništva Libana, koji ima oko 5,8 miliona stanovnika, zavisi od humanitarne pomoći, dok se izraelski napadi na tu zemlju nastavljaju, saopštile su danas Ujedinjene nacije i Evropska komisija.

Evropska komesarka za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hađa Labib izjavila je nakon sastanka sa predsednikom Libana Žozefom Aunom u Bejrutu da "više od tri miliona ljudi, odnosno više od polovine stanovništva Libana zavisi od humanitarne pomoći", prenela je Al Džazira.

Ona je navela da je Evropska unija od početka sukoba 2. marta obezbedila 100 miliona evra pomoći i poslala šest aviona sa humanitarnom opremom, dok se sedmi očekuje u subotu.

Aragči: "Tramp je još jednom nasamaren"



Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči izjavio je danas da se Vašington odlučuje za "nepromišljenu vojnu avanturu" svaki put kada se na stolu nađe diplomatsko rešenje.

Američki predsednik Donald Tramp pokušao je da ublaži strahove od prekida primirja između SAD i Irana preko noći, nakon što su Teheran i Vašington pokrenuli napade na brodove koji nisu članovi savezničkih zemalja u Ormuskom moreuzu.

Teheran zaplenio tanker zbog navodnog pokušaja da se poremeti izvoz nafte zemlje

Iranska vojska je zaplenila tanker zbog navodnog pokušaja da poremeti izvoz nafte, objavila je poluzvanična novinska agencija Tasnim.

Identifikujući tanker kao "Oušn Koi“, Tasnim je naveo da je reč o pošiljci iranske nafte čime je "pokušano da se iskoriste regionalni uslovi da se ošteti i poremeti izvoz nafte i interesi iranske nacije“.

Kako se dodaje, tanker je zaplenjen u Omanskom zalivu i odveden na južnu obalu Irana.

Aragči: "Izraelci greše"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da Izrael pogrešno veruje da ciljana ubistva Palestinaca slabe njihovu borbu protiv okupacije, izrazivši saučešće lideru Hamasa Kalilu el Haji nakon smrti njegovog sina u Gazi.

Napadnut kineski tanker kod Ormuskog moreuza

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je naftni tanker sa kineskom posadom napadnut u blizini Ormuskog moreuza.

Portparol Lin Đian rekao je da do sada nije bilo prijavljenih žrtava - ali da je Kina duboko zabrinuta zbog plovila u tom plovnom putu.

Prema izveštaju kineskih medija koji je juče objavljen, napad se dogodio u ponedeljak.

Ovo je prvi zabeleženi napad na kineski brod od početka sukoba između SAD i Irana krajem februara. Eskalacija tenzija gotovo je potpuno zaustavila saobraćaj kroz ključni plovni put kojim prolazi petina svetskih zaliha nafte i gasa.

Iran objavio snimke napada

Iranska državna novinska kuća Press TV objavila je snimak na kojem se vide iranske snage kako lansiraju rakete i dronove na tri američka razarača tokom nedavnog angažmana u Ormuskom moreuzu.

Aktivirana PVO u zapadnom delu Teherana

Iranska državna radio-televizijska kuća IRIB javila je da su sistemi protivvazdušne odbrane aktivirani u zapadnom delu Teherana.

Istovremeno, novinska agencija Mehr je izvestila da iranska protivvazdušna odbrana deluje protiv "neprijateljskih meta". Još uvek nema zvaničnih informacija o tome koje su bile mete ili ko su bili napadači.

UAE: Protivvazdušna odbrana presreće rakete i dronove iz Irana

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da njihovi sistemi protivvazdušne odbrane trenutno presreću rakete i dronove koji dolaze iz Irana.

Kako je to ministarstvo navelo na mreži Iks, zvuci eksplozija koji se čuju u različitim delovima zemlje posledica su dejstava sistema protivvazdušne odbrane tokom presretanja balističkih i krstarećih raketa, kao i bespilotnih letelica. Dodato je da operacije protivvazdušne odbrane i dalje traju.

Oko 1.500 brodova zarobljeno u Persijskom zalivu zbog sukoba sa Iranom

Oko 1.500 brodova i približno 20.000 članova posada ostalo je blokirano u Persijskom zalivu zbog iranske blokade Ormuskog moreuza, izjavio je generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Arsenio Domingez.

Govoreći na Pomorskoj konvenciji Amerike u Panama Sitiju, Domingez je rekao da su pomorci "nevini ljudi" koji su postali žrtve geopolitičkih okolnosti van njihove kontrole, preneo je Tajms of Izrael.

Prema njegovim rečima, od početka sukoba između Irana, SAD i Izraela krajem februara izvedeno je više od 30 napada na brodove, u kojima je poginulo deset mornara.

Tramp: Primirje sa Iranom ostaje na snazi nakon razmene vatre u Ormuzu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da primirje između SAD i Irana ostaje na snazi nakon što su dve strane razmenile vatru protekle noći u Ormuskom moreuzu. "Tri američka razarača svetske klase su upravo prošla, veoma uspešno, kroz Ormuski moreuz, pod vatrom.

Nije pričinjena nikakva šteta tim razačarima, ali je velika šteta naneta iranskim napadačima. Oni su potpuno uništeni zajedno sa brojnim malim brodovima, koji se koriste kao zamena za njihovu u potpunosti obezglavljenu mornaricu", napisao je Tramp rano jutros na svojoj mreži Truth Social. Kako je naveo, ti iranski brodovi su "otišli na dno mora, brzo i efikasno".

