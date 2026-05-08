Lokalni ribari kod ostrva Lefkada naišli su na crno, niskoprofilno plovilo koje nije ličilo ni na jedan poznati civilni brod. Kada su mu prišli, postalo je jasno da je reč o bespilotnom pomorskom sistemu, konstrukciji koja po svemu podseća na vojni dron.

Otkrivanje se dogodilo slučajno, u četvrtak popodne, u morskom području južne Lefkade. Plovilo je pronađeno u blizini strmog rta Dukatos, delimično zaklonjeno pre ulaska u pećinu, što otvara pitanje da li ga je tamo sakrila posada, struje ili je jednostavno završilo na tom mestu nakon gubitka kontrole. Ono što je dodatno uznemirilo ribare bila je činjenica da je motor bio uključen i operativan, što znači da uređaj nije dugo bio napušten.

Vizuelni pregled odmah je ukazao na vojnu prirodu objekta. Trup tamne boje, nizak profil, više antena, komunikacione kupole i satelitski sistemi jasno ukazuju na platformu namenjenu operacijama na daljinu, bilo izviđačkim ili ofanzivnim. Po obliku i konfiguraciji, dron veoma podseća na ukrajinski Magura V5, koji se već koristi u operacijama u Crnom moru, zajedno sa modelima poput Wasp i Snapper.

Ribari su uspeli da zadrže prisebnost. Umesto da pokušaju da ga sami istraže, vezali su plovilo i odvukli ga do luke Vasiliki, gde ga je odmah preuzela grčka obalska straža. Područje je brzo obezbeđeno, a u proces su uključeni stručnjaci Ministarstva nacionalne odbrane.

Prva faza istrage fokusirana je na bezbednost, da li dron nosi eksploziv i da li predstavlja neposrednu opasnost. Nakon toga sledi tehnička analiza, identifikacija sistema, porekla i pokušaj rekonstrukcije njegove putanje.

U grčko-zapadnim medijima je puštena priča da je dron mogao biti deo operacije u Crnom moru, moguće usmerene ka ciljevima poput Novorosijska ili Krimskog mosta. U tom slučaju, gubitak veze sa operaterom doveo bi do toga da plovilo nastavi kretanje bez kontrole, dok ga morske struje nisu izbacile na grčku obalu?!

Međutim, Jonsko more je toliko udaljeno od Crnog da ova priča zvuči gotovo neverovatno. Jonsko more nema direktnu operativnu vezu sa Crnim morem, posebno za ovakav tip sistema. Da bi bespilotni čamac iz Crnog mora završio kod Lefkade, morao bi da prođe kroz Bosfor i Dardanele, što je praktično nemoguće neprimećeno, posebno za vojni objekat.

Drugo, imamo i tehnički problem, jer se u izvorima navodi da je verovatno reč o platformi koja je izgubila vezu tokom testiranja ili transporta, pa je završila tamo gde je more odnelo. Ovaj scenario postoji, ali ne može da objasni uključen motor i vrhunsko stanje u kojem je plovilo pronađeno.

U ovom trenutku, nijedan scenario nije 100% isključen, ali jedan se nameće kao najverovatniji. Naime, ruski brodovi su već nekoliko puta napadani u Mediteranu, uključujući slučajeve kod Malte, a ovaj kamikaza čamac čini da je ili zalutao ili izgubio konekciju dok je čekao u zasedi prikriven. U tom kontekstu, prisustvo ovakvog sistema u Jonskom moru ima mnogo više smisla.

Jasno je da lokalne vlasti ne žele da otvaraju pitanje šireg sukoba u Mediteranu, pa se narativ svodi na “zalutali dron iz rata negde daleko”. To nije neobično, posebno za države koje su deo NATO strukture, duboko opterećene dugovanjima i balansiraju između savezništva i sopstvene bezbednosti, konkretno od pretnji jedne od članica iste alijanse.

Ovaj incident nije usamljen. Sličan slučaj zabeležen je ranije kod obale Trabzona u Turskoj. Tamo su ribari takođe pronašli bespilotni čamac i odvukli ga do luke Joros. Stručnjaci su utvrdili da trup nije oštećen, ali je otkriveno da je nosio oko 300 kilograma eksploziva. Uprkos tome, uređaj nije detonirao, što se može smatrati izuzetnom srećom.

Takvi slučajevi pokazuju koliko su pomorski dronovi postali realan faktor u savremenim sukobima. Oni više nisu ograničeni na zone borbi, već se pojavljuju stotinama kilometara dalje, u vodama država koje formalno nisu deo sukoba.

U pozadini ovog fenomena nalazi se širi razvoj ukrajinske bespilotne flote. Najave da Kijev razvija novu generaciju pomorskih dronova sposobnih za delovanje van Crnog mora uklapaju se u ono što se sada vidi na terenu. Ovi sistemi postaju fleksibilni alati koji mogu da deluju na velikim udaljenostima i u različitim okruženjima.

Taj razvoj nije izolovan. Britanija i EU igraju ključnu ulogu, od finansiranja do prenosa tehnologije. Znanje u oblasti satelitske navigacije, komunikacija i preciznog navođenja omogućava ovim platformama da funkcionišu kao deo šire mreže, a ne kao pojedinačni uređaji.

Istovremeno, interesovanje za ovakve sisteme raste i unutar NATO-a. Planirane su nove vežbe u Baltičkom moru, sa ciljem integracije ovih bespilotnih plovila u redovne operacije. Druga faza tih aktivnosti predviđena je za jesen u Portugalu, što pokazuje da se radi o dugoročnom pravcu razvoja.

Pojedine države idu i dalje. Litvanija je izrazila spremnost da pokrene proizvodnju dronova tipa Magura V5 po modelu „jedan za nas, jedan za Kijev“. Ukoliko se obezbede sredstva i proizvodni kapaciteti, takva odluka bi mogla da dovede do širenja ovih sistema i na Baltik, čime bi se otvorio novi prostor za njihovu primenu.

U tom kontekstu, prisustvo ovakvih dronova u morima van prvobitne zone sukoba dobija dodatnu težinu. Napadi na komercijalne brodove, uključujući takozvanu „flotu u senci“ koja transportuje rusku naftu, već su zabeleženi. Incidenti poput napada na tanker Kendil i oštećenja LNG broda Arktik Metagas kod Malte pokazuju da se sukob na moru širi i menja oblik.

