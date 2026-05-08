Orban je u intervjuu na JuTjub kanalu Lasla Pitingera kazao da se oseća tužno zbog izbornog poraza jer nije uspeo da završi “posao”.

On je dodao da je njegov plan bio da stvori suverenu Mađarsku koja se “okreće oko svoje osovine”, kako stranci ne bi mogli da profitiraju od rada Mađara, prenela je agencija MTI.

Prema Orbanovim rečima, bilo bi potrebno 20 godina da se ovo u potpunosti postigne, a petina posla je još preostala.

Odlazeći mađarski premijer je ukazao da postoje stotine hiljada ljudi koji razumeju šta on pokušava da postingne, kao i da oni nisu glasali isključivo na osnovu sopstvenih finansijskih interesa, dodajući da su “oni to što se smatra patriotskom stranom“.

On je izrazio nadu da će oni koji sada dolaze na vlast što manje demontirati suverenu Mađarsku.

Orban je takođe dodao da je ponosan na dostignuća iz proteklih 16 godina i da ih neće “odbaciti“.