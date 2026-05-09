Kako prenosi Biznis Kurir, više nije problem samo visina kazni, već i činjenica da policija u pojedinim slučajevima odmah oduzima vozačku dozvolu i skida registarske tablice.

Među najstrože kažnjavanim prekršajima su prolazak kroz crveno svetlo i nepoštovanje znaka STOP, za koje kazna iznosi 700 evra. Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje bez hands-free uređaja kažnjava se sa 350 evra i oduzimanjem dozvole na 30 dana.

Posebno visoke kazne predviđene su za pušenje u automobilu kada je prisutno dete mlađe od 12 godina. U tom slučaju kazna iznosi 1.500 evra, dok u taksiju ili vozilu javnog prevoza može dostići čak 3.000 evra.

Za parkiranje na mestu namenjenom osobama sa invaliditetom predviđena je kazna od 1.000 evra i zabrana upravljanja vozilom na šest meseci. Grčke vlasti su ukinule i mogućnost da se kazna plati upola odmah po izdavanju, pa se sada uvek plaća puni iznos.