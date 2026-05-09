Izveštaji o letećim tanjirima i diskovima, kao i viđenje svetlećih narandžastih kugli iz „Gospodara prstenova“, nalaze se među incidentima u dosijeima, koji, pored Pentagona, potiču od FBI-ja, Stejt departmenta i NASA-e.

Interesovanje za NLO-e obnovljeno je poslednjih godina, jer je američka vlada istraživala brojne izveštaje o naizgled natprirodnim letelicama, usred zabrinutosti da bi protivnici mogli da testiraju veoma napredne tehnologije.

„Ovi dosijei, skriveni iza klasifikacija, dugo su podsticali opravdane spekulacije – i vreme je da američki narod to sam vidi“, rekao je ministar odbrane Pit Hegset u saopštenju.

Predsednik Donald Tramp pozdravio je objavljivanje, napisavši:

„Dok prethodne administracije nisu bile transparentne po ovoj temi, sa ovim novim dokumentima i video zapisima, ljudi mogu sami da odluče: 'ŠTA SE, DO ĐAVOLA, DEŠAVA?'“

Više od 160 fajlova objavljeno je na veb stranici Ministarstva odbrane, koje zvanično NLO naziva „Neidentifikovanim anomalnim fenomenima“ ili NAP.

Jedan fajl – iz decembra 1947. godine – sadrži niz izveštaja o „letećim diskovima“.

„Kontinuirani i skorašnji izveštaji kvalifikovanih posmatrača u vezi sa ovim fenomenom i dalje čine ovo pitanje zabrinjavajućim za sedište, Komandu vazduhoplovnih materijala“, navodi se u dokumentu u fajlu.

Izveštaj obaveštajne službe Ratnog vazduhoplovstva – označen kao „strogo poverljivo“ – iz novembra sledeće godine sadrži informacije o prijavljenim viđenjima „neidentifikovanih letelica“ i „letećih tanjira“.

„Već neko vreme smo zabrinuti zbog ponavljajućih izveštaja o letećim tanjirima“, navodi se u dokumentu u tom fajlu.

Narandžaste kugle na nebu

Još jedan fajl sumira izjave sedam službenika savezne vlade koji su odvojeno prijavili „nekoliko neidentifikovanih anomalnih fenomena“ u Sjedinjenim Državama 2023. godine.

„Kredibilitet izveštača i potencijalno anomalna priroda samih događaja – zajedno čine ovaj izveštaj jednim od najubedljivijih u trenutnoj AARO arhivi“, navodi se u opisu fajla, pozivajući se na Kancelariju za rešavanje anomalija u svim domenima Pentagona.

U jednom incidentu, tri tima specijalnih agenata savezne policije nezavisno su opisala „viđenje narandžastih 'kugli' na nebu koje emituju/lansiraju manje crvene 'kugle'“.

U drugom, dva specijalna federalna agenta su svedočila „svetlećoj narandžastoj kugli... smeštenoj blizu vrha stene“. Taj izveštaj je uključivao umetnički prikaz crveno-narandžastog kruga sa žutom prugom u donjoj trećini.

Objekat je opisan kao „sličan Sauronovom oku iz Gospodara prstenova, osim bez zenice“.

Ono što niko ne govori - nema dokaza vanzemaljskog života

„Oni su stvarni, ali ih nisam video i ne drže se u... Zoni 51“, rekao je bivši predsednik SAD Barak Obama voditelju Brajanu Tajleru Koenu, misleći na strogo poverljivi američki vojni objekat u Nevadi koji je u srcu mnogih teorija zavere o NLO-ima.

Tramp je tada novinarima rekao da je Obama „dao poverljive informacije, ne bi trebalo to da radi“, dok je o svojim uverenjima rekao: „Ne znam da li su stvarni ili ne.“

Nisu predstavljeni dokazi o inteligentnom životu van Zemlje.

