Tašta ubila zeta monstruma! Pucao na ženu, napao svastiku, pa dobio nož u grudi! Nakon masakra isplivale jezive pretnje koje je izgovorio rođenom detetu

Autor:  Milica Krstić
08.05.2026.15:37
Pojavio se uznemirujući snimak na kojem Ruzgar Eser – muškarac koga je nedavno ubila tašta u Istanbulu– jezivo preti svojoj supruzi Nuršin.

Na snimku se čuje kako Eser govori: "Nuršin, strpi se još dva-tri meseca, ubiću te, budi uverena u to. Za dva meseca ovo dete će ostati i bez majke i bez oca, pa će odrastati u sirotištu".

Krvavi incident dogodio se juče oko 15.30 časova u naselju Čeliktepe.

Upao u kuću pa ubio ženu, njena majka reagovala

Ruzgar Eser (33), koji je imao meru zabrane prilaska, upao je u kuću u kojoj je živela njegova supruga Nuršin E. (28), sa kojom je bio u brakorazvodnoj parnici.

Tokom žučne svađe, Ruzgar je iz pištolja ranio suprugu, a potom je nasrnuo na njenu sestru Betul E. (32) i majku Delal A., koje su se u tom trenutku zatekle u kući.

Kako je napad postajao sve brutalniji, Delal A. je zgrabila kuhinjski nož i ubola Ruzgara u grudi, usmrtivši ga na licu mesta.

Teško povređena Nuršin E. je, nakon ukazane prve pomoći, hitno prebačena u bolnicu Sejrantepe Hamidije.

Pre ove tragedije, Ruzgar Eser je putem video-poziva razgovarao sa suprugom i ćerkom, što potvrđuje novootkriveni snimak na kojem izgovara pomenute pretnje o tome kako će dete ostaviti siročetom.

Snimao sebe i ćerku dok joj govori: "Moram da ti ubijem majku"

Da stvar bude još jezivija, Eser je pre napada snimio i video sa svojom ćerkom na kojem joj govori: "Moram da ti ubijem majku, presudiću joj sopstvenim rukama. Idem u Nemačku za dva meseca, treba mi novac, a tebe će država odgajati. Vratiću se za dva-tri meseca i ubiću i tvoju majku, i tvoju baku, i koga god još zateknem u toj kući. Reci majci da se dovede u red".

