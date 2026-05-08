U saopštenju se navodi da su sistemi protivvazdušne odbrane presreli ukupno 551 balističku raketu, 29 krstarećih raketa i 2.263 drona od početka sukoba između SAD, Izraela i Irana krajem februara.

Navodi se da su ti napadi do sada povredili 230 ljudi različitih nacionalnosti u UAE.

Dodaje se da UAE ostaju potpuno spremni da se suoče sa svim pretnjama i zaštite svoj suverenitet, bezbednost i stabilnost.

Ranije tokom dana, ministarstvo je saopštilo da njihovi sistemi protivvazdušne odbrane trenutno presreću rakete i dronove koji dolaze iz Irana.

Ministarstvo se navelo na mreži Iks da se zvuci eksplozija koji se čuju u različitim delovima zemlje posledica dejstava sistema protivvazdušne odbrane tokom presretanja balističkih i krstarećih raketa, kao i bespilotnih letelica.

Do razvoja događaja došlo je usred novih tenzija između UAE i Irana zbog obnovljenih raketnih i dronskih napada na UAE, kao i oštrih upozorenja iz Teherana protiv približavanja Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu. UAE su optužili Iran za izvođenje napada, što je Teheran više puta negirao.

Iran, Sjedinjene Američke Države i Izrael postigli su primirje 8. aprila nakon 40 dana sukoba, koji su počeli zajedničkim američko-izraelskim napadima na Teheran i druge iranske gradove 28. februara, što je izazvalo iranske odmazdne napade na Izrael i američke interese na Bliskom istoku.

Uprkos primirju, kasno u četvrtak prijavljena su nova izbijanja sukoba oko Ormuskog moreuza, kao i u nekoliko iranskih gradova, piše novinska agencija Sinhua.

Bahrein i SAD predložili rezoluciju SB UN o bezbednosti Ormuskog moreuza

Bahrein i Sjedinjene Američke Države predstavili su Savetu bezbednosti UN nacrt rezolucije o situaciji u Ormuskom moreuzu, uz podršku Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Predlog rezolucije usledio je dan nakon zatvorene sednice Saveta bezbednosti povodom raketnih i bespilotnih napada na UAE, za koje je Iran negirao odgovornost, navedeno je u saopštenju objavljenom na sajtu UN.

Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah obustavi napade i pretnje trgovačkim brodovima u moreuzu, kao i postavljanje mina i, kako se navodi, ilegalnu naplatu putarina.

Američki ambasador u UN Majk Volc ocenio je da je sloboda plovidbe temelj globalne trgovine i upozorio je na to da bi ugrožavanje prolaza kroz Ormuski moreuz moglo da ima posledice po svetsku ekonomiju. Ambasador Bahreina pri UN Džamal Fares Alrovajei kazao je da je očuvanje bezbednosti i otvorenosti Ormuskog moreuza od ključnog značaja za stabilnost regiona i svetsku ekonomiju, ističući potrebu za "kolektivnom akcijom". Iranski ambasador pri svetskoj organizaciji Amir Seid Iravani odbacio je nacrt rezolucije kao "duboko manjkav i jednostran", navodeći da optužbe protiv Teherana nisu zasnovane na činjenicama.

Ormuski moreuz, uz južnu obalu Irana, predstavlja jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte, gasa i drugih energenata. SAD su pozvale juče u UN na podržavanje ove rezolucije.

Nacrt osuđuje navodna iranska kršenja trenutnog primirja i iranskih akcija i pretnji usmerenih na "zatvaranje, ometanje, ograničavanje“ slobode plovidbe kroz moreuz, prenosi Rojters.

Zahteva se da Iran odmah prekine napade, otkrije lokacije svih mina i da ne ometa operacije čišćenja od mina. Uprkos tome, Rojters navodi kako se očekuje da Rusija i Kina ponovo ulože veto.

"Ako neka zemlja odluči da se suprotstavi nekom tako jednostavnom predlogu, onda moramo da se zapitamo da li zaista želi mir", rekao je Volc. Prošlog meseca Rusija i Kina su u SB UN uložile veto na prvobitnu verziju rezolucije, koja je za cilj imala "zaštitu komercijalnog brodarstva" u Ormuskom moreuzu.