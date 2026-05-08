Područje počinje da puca žutim i ljubičastim cvetovima nakon što je vlažna zima stvorila savršene uslove za sezonu velikog divljeg cveća. „Imamo najbolju godinu cvetanja od 2016. godine, a mnogi izdanci još nisu procvetali. Upadljivo žuto „Pustinjsko zlato“ je jedno od najistaknutijih cvetova, ali postoji i veliki broj drugih vrsta koje cvetaju“, rekli su zvaničnici na veb stranici parka.

Dolina smrti je sada prekrivena nekoliko vrsta divljeg cveća, kao što su „Pustinjsko zlato“, „Smeđeoka jagorčevina“, „Peščana verbena“, „Petopegava“ jagorčevina, „Facelija“, „Mohave pustinjska zvezda“ i „Kalifornijske sunčanice“.

Međutim, cvetanje neće trajati večno i preporučuje se ljudima da ga posete što je pre moguće. „Cveće na niskim nadmorskim visinama cveta širom parka i verovatno će se zadržati do sredine kraja marta, u zavisnosti od vremena. Na višim nadmorskim visinama cvetaće od aprila do juna“, rekli su zvaničnici parka.

„Ovo je najbolje što sam ikada video. Svakako preporučujem da dođete ovde u narednih nedelju dana“, rekao je fotograf iz Los Anđelesa, koji je takođe bio svedok supercvetanja 2016. godine, a nedavno je posetio park, za San Francisko Kronikl.

Prema informacijama na veb-sajtu parka, pustinjsko zlato je trenutno najprimetniji cvet u parku. Takođe postoji mnogo drugih divljih cvetova na niskim nadmorskim visinama koji cvetaju u tom području. Iako ga zvanično nisu nazvali „supercvetanjem“, zvaničnici su naglasili da je to najbolja godina cvetanja od 2016. Štaviše, mnoge biljke su još uvek u fazi klijanja i još uvek nisu u potpunosti procvetale.

Park je takođe dodao: „Iako nema toliko cvetova kao u prethodnim godinama 'supercvetanja', ima mnogo više cvetova nego što imamo (u) većini godina.“

Da bi se imala jaka sezona divljeg cveća, nekoliko faktora mora se spojiti u pravo vreme. Stalne padavine tokom jeseni, zime i ranog proleća pomažu u buđenju semena zakopanog u pustinjskom tlu; u međuvremenu, tople temperature omogućavaju biljkama da rastu.

Odsustvo jakih suvih vetrova takođe igra veliku ulogu, jer mogu brzo oštetiti krhke cvetove. U Dolini smrti, supercvetanje se javlja kada ogromna polja divljeg cveća iznenada prekriju delove pustinje. Ovi događaji su retki i obično se dešavaju samo jednom u deceniji ili tako nekako.

Seme može godinama da miruje u zemljištu, a kada konačno padne dovoljno kiše, brzo nikne. Cvetovi rastu i cvetaju pre nego što proizvedu novu generaciju semena.

(Greenmatters)

