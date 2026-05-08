Maj je ključan period za pripremu bašte pred leto, a stručnjaci upozoravaju da jedan važan posao ne bi trebalo odlagati ukoliko želite da cveće ostane zdravo i bujno tokom cele sezone. Kako prenosi BBC Gardeners' World, upravo sada je pravo vreme za sadnju biljaka u visećim saksijama, ali uz nekoliko važnih pravila.

Prema preporukama stručnjaka, tek zasađene biljke ne bi trebalo odmah izlagati spoljnim uslovima. Viseće saksije je najbolje držati nekoliko nedelja u plasteniku, zatvorenoj terasi ili zastakljenoj verandi, kako bi se biljke postepeno prilagodile i ojačale pre iznošenja napolje. Na taj način značajno se povećava verovatnoća da će tokom leta ostati zdrave, guste i pune cvetova.

Iz Royal Horticultural Society navode da su viseće saksije odličan način da se unese boja na terase, zidove i balkone, ali i da se maksimalno iskoristi vertikalni prostor u bašti. Pored klasičnih cvetnih aranžmana, sve češće se sade i začinsko bilje, salata, jagode ili sukulenti, koji osim dekorativnog imaju i praktičan efekat.

Baštovani sa sadnjom uglavnom počinju krajem aprila i tokom maja, ali stručnjaci upozoravaju da biljke moraju biti zaštićene od mraza sve do kraja maja, a ponekad i početka juna. Ukoliko nemate plastenik ili zatvoren prostor, savetuje se da sačekate dok potpuno ne prođe opasnost od niskih temperatura.

Posebno je važna pravilna priprema samih saksija. Potrebno je obezbediti dobru drenažu pravljenjem otvora kroz koje višak vode može nesmetano da otiče. Mnoge viseće saksije već imaju pripremljene obloge, ali se one mogu napraviti i od materijala poput stare kese za kompost.

Kada se saksije postave napolju, održavanje postaje svakodnevna obaveza, naročito tokom toplih letnjih dana. Redovno zalivanje je ključno, jer se zemlja u visećim saksijama mnogo brže suši nego u klasičnim žardinjerama ili baštenskoj zemlji.

Stručnjaci savetuju jednostavan način provere — ukoliko saksija deluje lagano kada je blago podignete ili pomerite, biljci je potrebna voda.

Pravilna nega, redovno zalivanje i postepeno privikavanje biljaka na spoljne uslove mogu biti presudni za to da viseće saksije tokom celog leta ostanu raskošne, uredne i prepune cvetova.