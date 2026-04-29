Dragica Ilić Velimirović kaže da je, pored redovnog zalivanja i otklanjanja mrtvog lišća, važno pratiti rast biljaka i nabaviti im odgovarajuče saksije. Kada biljka preraste svoj prostor treba da se ponovo presadi, kako bi rasla i napredovala. Važno je i redovno, ali ne i prekomerno zalivanje biljaka.

Biljke na njenoj novobeogradskoj terasi su divno ukopljene jedna uz drugu. Bašta je puna boja i mirisa i različitih oblika cvetova koji se smenjuju tokom cele sezone. Terasa izgleda vedro i prelepo od ranog proleća do kasne jeseni.

Uz ogradu i zidove pruža se klematis, elegantna penjačica koja se hvata za rešetku i polako penje ka gore. Veliki impresivni cvetovi klematisa su veoma dekorativni, a obližnje ruže su raskošne, i mirisne. Za njih je važna posebna nega, kao i uklanjanje mrtvih cvetova. Pored njih su i prelepe narandžaste muškatle. One su izdržljive i zahvalne,a njihova boja stvara vedru atmosferu.