Dragica Ilić Velimirović kaže da je, pored redovnog zalivanja i otklanjanja mrtvog lišća, važno pratiti rast biljaka i nabaviti im odgovarajuče saksije. Kada biljka preraste svoj prostor treba da se ponovo presadi, kako bi rasla i napredovala. Važno je i redovno, ali ne i prekomerno zalivanje biljaka.
Biljke na njenoj novobeogradskoj terasi su divno ukopljene jedna uz drugu. Bašta je puna boja i mirisa i različitih oblika cvetova koji se smenjuju tokom cele sezone. Terasa izgleda vedro i prelepo od ranog proleća do kasne jeseni.
Uz ogradu i zidove pruža se klematis, elegantna penjačica koja se hvata za rešetku i polako penje ka gore. Veliki impresivni cvetovi klematisa su veoma dekorativni, a obližnje ruže su raskošne, i mirisne. Za njih je važna posebna nega, kao i uklanjanje mrtvih cvetova. Pored njih su i prelepe narandžaste muškatle. One su izdržljive i zahvalne,a njihova boja stvara vedru atmosferu.
Vedrini i živosti prostora doprinose i neveni, veselih narandžasto-žutih tonova. Oni su laki za održavanje i cvetaju gotovo neprekidno.Jedan od najlepših ukrasa novobeogradske terase su frezije, nežne i mirisne biljke koje izrastaju iz lukovica formirajući elegantne cvetne stabljike. Njihov prepoznatljiv miris se širi terasom u proleće. Zanimljivo je da, nakon cvetanja, lišće polako nestaje, ali lukovica ostaje za narednu sezonu.
Izdvaja se i divni grm grčkog noćurka, koji tek treba da procveta - očekuju se cvetovi nežne roze boje.
Terasa na Novom Beogradu je sunčana i prostrana, što pogoduje razvoju biljaka. Njena vlasnica kaže da posebno voli amarilise, koji imaju velike upečatljive cvetove na visokim stabljikama.
A na pitanje - koju od biljaka smatra najzanimljivijom, Dragica Ilić Velimirović kaže da je to - bulbina, višegodišnja biljka sa predivnim cvetovima. Njena bulbina još nije procvetala, a zanimljivo je da pored svoje dekorativnosti, ova biljka ima i - lekovita svojstva. Koristi se u tradicionalnoj afričkoj medicini za ublažavanje raznih tegoba, posebno za kožna oboljenja i iritacije. Za opekotine i posekotine se koristi sveže isceđen sok ove biljke.
Naša sagovornica Ističe da uživa u nezi svih biljaka i svom mirisnom i šarenom kutku koje tokom proleća i leta ima zaista - posebnu atmosferu.
