Proleće je idealan trenutak da osvežite i prihranite svoje biljke, a dobra vest je da za to ne morate posezati za hemijom. Postoje jednostavna, prirodna rešenja koja mogu dati odlične rezultate. Već je poznato da je kopriva odlično prirodno đubrivo, ali manje je poznato da i lovorov list može značajno doprineti zdravlju biljaka.

Lovor je bogat mineralima poput kalijuma, kalcijuma i magnezijuma, koji pomažu rast i razvoj. Osim što poboljšava kvalitet zemljišta i deluje kao blago organsko đubrivo, zahvaljujući eteričnim uljima može pomoći i u zaštiti od štetočina, smanjenju plesni i razvoja bakterija.

Kako koristiti lovorov list za biljke?

Priprema je jednostavna:

Potopite 10–15 lovorovih listova u litar ključale vode

Poklopite i ostavite da odstoji 24 sata

Procedite tečnost i razblažite je (1 deo infuzije + 2 dela vode)

Dobijeni rastvor koristite za prskanje listova biljaka. Najbolje je to raditi uveče ili tokom oblačnih dana, kako biste izbegli oštećenja od sunca.

Postupak možete ponavljati tri puta nedeljno tokom proleća. Rezultat bi trebalo da budu bujnije biljke, jače stabljike i zdraviji izgled.

Ova metoda pogodna je i za gajenje povrća poput paradajza, paprike i patlidžana, dok će sobne biljke poput fikusa i geranijuma posebno dobro reagovati na ovaj prirodni tretman.

Uz malo truda i prirodne sastojke koje već imate u kuhinji, vaše biljke mogu izgledati zdravije, gušće i otpornije tokom cele sezone.