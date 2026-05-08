Američki lekar Stiven Kornfeld ukrcao se prošlog meseca na brod "MV Hondijus" na krajnjem jugu Argentine, očekujući putovanje života, posećujući ledena prostranstva i udaljena ostrva i posmatrajući kitove, delfine i pingvine.

Ali nekoliko nedelja nakon početka krstarenja Atlantikom, našao se usred epidemije hantavirusa i preuzeo je brigu o bolesnim putnicima nakon što se brodski lekar razboleo.

"Na kraju sam se našao u ulozi brodskog lekara", rekao je Kornfeld za CNN sa broda, koji je trenutno na putu ka Tenerifeu na Kanarskim ostrvima.

Do sada poginule tri osobe na brodu

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je juče objavila da je potvrđeno pet slučajeva hantavirusa povezanih sa brodom, dok se sumnja na još nekoliko infekcija. SZO očekuje pojavu dodatnih slučajeva.

Do sada su preminule tri osobe na brodu, uključujući stariji holandski par za koji se veruje da se zarazio virusom dok je razgledao Argentinu pre ukrcavanja na kruzer.

Na brodu se još uvek nalazi oko 146 putnika i članova posade, uključujući 17 Amerikanaca. Nakon nekoliko dana usidrenja kod Praje na Zelenortskim Ostrvima, očekuje se da će u nedelju stići na Tenerife, odakle će putnici krenuti ka svojim matičnim zemljama.

"Ne očekujemo epidemiju sličnu kovidu"

Epidemija je pokrenula velike međunarodne napore za praćenje kontakata, dok zdravstvene vlasti pokušavaju da identifikuju svakoga ko je možda bio izložen retkom virusu koji prenose glodari i koji može izazvati tešku respiratornu insuficijenciju. Međutim, SZO je naglasila da ne očekuje epidemiju sličnu kovidu i da nema dokaza o široko rasprostranjenom riziku od prenošenja.

Kornfeld je rekao da je ponudio pomoć brodskom lekaru nakon što je čuo da je jedan putnik oboleo. Sedamdesetogodišnji Holanđanin je preminuo na brodu 11. aprila.

"U roku od 12 do 24 sata postalo je jasno da je sve više ljudi bolesno i da im se stanje pogoršava", rekao je Kornfeld.

Supruga preminulog Holanđanina imala je, kako kaže Kornfeld, "nespecifične simptome, mnogo dezorijentacije i slabosti". Evakuisana je sa broda, ali je preminula u bolnici u Johanesburgu, u Južnoj Africi.

Brodski lekar i dalje na intenzivnoj nezi

Dva druga pacijenta, uključujući i brodskog lekara, imala su tipične virusne simptome.

"Velika groznica, umor, crvenilo lica, gastrointestinalni problemi i otežano disanje. U tom trenutku, nijedno od njih nije izgledalo kritično bolesno. Ali problem sa hantavirusom je što se može veoma brzo pogoršati", rekao je Kornfeld, prenosi Index.

Brodski lekar je prošlog meseca prebačen u bolnicu u Johanesburgu, gde je i dalje na intenzivnoj nezi, ali SZO kaže da se njegovo stanje poboljšava. Još tri putnika su prebačena u Holandiju na lečenje, dok je jedan putnik koji je ranije napustio brod bio pozitivan na hantavirus i leči se u Cirihu.

Infekcija je povezana sa andskom varijantom hantavirusa, retkim, ali potencijalno veoma opasnim virusom koji se u nekim slučajevima može prenositi između ljudi bliskim kontaktom. Krajem prošlog meseca, oko 30 putnika je napustilo brod pre nego što je obim infekcije bio poznat, što je dodatno otežavalo napore da se obuzda širenje virusa.

Zdravstvene vlasti u SAD, Velikoj Britaniji i Kanadi prate putnike iz Hondijusa zbog moguće infekcije. Period inkubacije za hantavirus obično traje od jedne do šest nedelja pre nego što se pojave simptomi.

Američka kongresmenka kritikovala saveznu vladu

Američki predsednik Donald Tramp izrazio je nadu da je epidemija hantavirusa "pod kontrolom".

"Mnogo sjajnih ljudi ga proučava. Trebalo bi da bude u redu", naglasio je Tramp.

Međutim, američka kongresmenka DŽanel Bajnam iz Oregona optužila je saveznu vladu da je "izneverila građane na tom brodu". Rekla je da je razgovarala sa Kornfeldom, svojim biračem, i da nijedan Amerikanac na brodu nije dobio uputstva kako da se bezbedno vrati kući.

Ona je pozvala Centre za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i državnog sekretara SAD Marka Rubija da "naprave pravi plan" za njihov povratak. Kornfeld je rekao da mu je laknulo što su najteže bolesni putnici iskrcani i primljeni u bolnice.

"Kada je u pitanju hantavirus, preživljavanje u velikoj meri zavisi od toga da li možete blagovremeno dobiti intenzivnu negu. To ne bi bilo moguće na brodu", zaključio je.