Epidemija hantavirusa, koja je odnela već tri života na kruzeru "Hondijus", nastavlja da se širi. Pored putnika sa kruzera, sada su i putnici u avionu su pod lupom vlasti. Stjuardesa kompanije KLM iz Harlema, koja je bila u kontaktu sa preminulom Holanđankom (69), hospitalizovana zbog moguće infekcije ovim smrtonosnim virusom. Međutim, mnoge stvari još nisu sasvim jasne.

Hantavirus je trenutno glavna tema u svetu. Nakon izbijanja zaraze na kruzeru, prvi švajcarski državljanin je testiran pozitivno na virus i odmah je izolovan. Takođe, više ljudi iz različitih krajeva sveta takođe je pokazalo simptome hantavirusa. Najmanje sedam ljudi sa kruzera je zaraženo hantavirusom.

Među troje obolelih i evakuisanih je Britanac Marton Ansti.

- Dobro sam. Ne osećam se previše loše. Još ima mnogo testova koje treba uraditi. Nemam pojma koliko ću dugo biti u bolnici. Trenutno sam u karantinu - rekao je on za "Skaj njuz" i dodao da bi lekari prekosutra trebalo da imaju jasniju sliku.

Godinama je poznato da se hantavirusi mogu preneti sa glodara na ljude. Međutim, na kruzeru se verovatno radi o takozvanoj andskoj varijanti. Ona se javlja u Južnoj Americi i u retkim slučajevima može da se prenese i sa čoveka na čoveka.

Trenutna epidemija pokreće pet ključnih pitanja. Ona pokazuju koliko toga još nije poznato o ovom slučaju, piše švajcarski "Blik".

1. Ko je nulti pacijent

Prema novinskoj agenciji "Asošijeted pres" (AP), argentinske vlasti imaju teoriju: jedan holandski bračni par se, prema rečima službenika, verovatno zarazio virusom tokom posmatranja ptica u gradu Ušuaja.

Tokom te ture, Holanđanka (69) i Holanđanin (70) navodno su posetili i deponiju - i tamo možda došli u kontakt sa glodarima. Zvanična potvrda za to još ne postoji.

2. Gde odlaze pacijenti nakon napuštanja broda

Ovo pitanje je prilično haotično. Neki putnici su, izgleda, već u svojim matičnim zemljama, kao što pokazuje primer Švajcarce. Holandske vlasti su danas izjavile da je oko 40 putnika napustilo brod na ostrvu Sveta Jelena u južnom Atlantiku. Prvo se govorilo o 23 putnika.

Španski list "Pais" citirao je jednog anonimnog putnika koji je tvrdio da su mnogi putnici lutali ostrvom i da su tek pre tri dana stupili u kontakt sa njima.

Ovo su nacionalnosti putnika koji su se iskrcali:

Velika Britanija: 7

Amerika: 6

Holandija: 3, jedan putnik preminuo

Kanada: 2

Švajcarska: 2

Turska: 2

Nemačka: 1

Danska: 1

Sveti Kits i Nevis: 1

Novi Zeland: 1

Singapur: 1

Švedska: 1

Nepoznato državljanstvo: 2

Brod je napustila i Holanđanka koja je kasnije preminula u bolnici u Johanesburgu u Južnoj Africi.

Kruzer "Hondijus" bi u subotu trebalo da stigne na Tenerife. Odande bi u ponedeljak trebalo da počne evakuacija preostalih putnika. Tokom krstarenja, na kruzeru je bilo 88 putnika i 59 članova posade iz 23 zemlje. Očekuje se da će prvo biti pregledani u klinikama na Kanarskim ostrvima. Kako će se dalje vraćati u svoje zemlje, još nije poznato.

3. Da li su i putnici iz aviona zaraženi

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) traga za putnicima leta "Erlink 4Z132", koji je 25. aprila leteo sa Svete Jelene za Južnu Afriku. Na tom letu bila je i Holanđanka koja je kasnije preminula. Praćenje kontakata je u toku.

Jedna putnica, koja je putovala nakon izbijanja smrtonosnog hantavirusa, prema navodima holandske avio-kompanije, nakratko je bila i u avionu KLM-a koji je 25. aprila u 23.15 po lokalnom vremenu poleteo iz Johanesburga za Amsterdam. Zbog njenog zdravstvenog stanja, posada je odlučila da je ne pusti na let, saopštila je avio-kompanija u sredu. Da li se radi o preminuloj 69-godišnjakinji, nije jasno iz saopštenja KLM-a. Holandski kanal NOS je jutros javio da su svi putnici sa tog leta za Amsterdam identifikovani.

Saznalo se i da je stjuardesa kompanije KLM iz Harlema hospitalizovana je zbog moguće infekcije hantavirusom i da je bilo u kontaktu sa preminulom Holanđankom.

4. Kako se traže kontakti

Vlasti i SZO će se pri praćenju kontakata verovatno fokusirati na lanac putovanja i kontakata. Cilj je što potpunija rekonstrukcija. Praćenje kontakata će se podeliti na tri oblasti:

kontakti zaraženih na brodu, posebno kod dužeg boravka u zatvorenom prostoru

kontakti pre ukrcavanja, ako se potvrdi da je prvi slučaj zaraze bio na kopnu

putnici sa evakuacionih i povratnih letova, a potraga za njima je već u toku

5. Kako dolazi do prenosa sa čoveka na čoveka

Nije potpuno razjašnjeno kako tačno dolazi do prenosa sa čoveka na čoveka. Jasno je, međutim, da se to dešava pri bliskom i dužem kontaktu među ljudima. Na primer, u porodicama ili među cimerima u kabini.

Studija iz 2020. godine, objavljena u časopisu "Frontiers in Microbiology", ukazuje da je moguć prenos andskog virusa moguć putem respiratornog trakta ili pljuvačke.

Pojava hantavirusa u SAD klasifikovano je kao nacionalna vanredna situacija, opširnije o tome čitajte u POSEBNOJ VESTI.