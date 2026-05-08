Policijska vozila stigla su ispred zgrade parlamenta Tenerifa, javila je dopisnica Skaj njuza Sadija Čovduri sa ostrva. To se dešava uoči planiranog protesta lučkih radnika koji se protive dolasku kruzera MV Hondius na ostrvo.
Kruzer, koji dolazi na Tenerife iz Kabo Verdea, očekuje se da će pristati do nedelje. Protest je trebao da počne u podne, ali za sada nema znakova njegovog početka, navodi Čovdhuri.
Podsetimo, sumnja se da je još jedan, treći britanski državljanin, zaražen hantavirusom na udaljenom ostrvskom području Tristan da Kunja, saopštila je UKHSA
Raste broj zaraženih od hantavirusa sa kruzera "MV Hondius", hospitalizovana i stjuardesa aviona u kojem je bila Holanđanka koja je kasnije umrla od andskog soja.
Kruzer "MV Hondius" kreće se ka španskim Kanarskim ostrvima nakon što je od početka ove nedelje bio ukotvljen kod Zelenortskih ostrva na zapadnom obodu Afrike, pošto su lokalne vlasti odbile iskrcavanje oko 150 putnika broda na kojem je izbila epidemija hantavirusa.
Do sada je troje putnika sa kruzera preminulo, a najmanje sedam još je obolelo i troje evakuisano zbog težeg oblika infekcije andskim sojem hantavirusa.
Oglasio se lekar koji je spasavao zaražene na kruzeru smrti, otkrio koje su simptome imali oboleli
