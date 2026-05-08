Policijska vozila stigla su ispred zgrade parlamenta Tenerifa, javila je dopisnica Skaj njuza Sadija Čovduri sa ostrva. To se dešava uoči planiranog protesta lučkih radnika koji se protive dolasku kruzera MV Hondius na ostrvo.

Kruzer, koji dolazi na Tenerife iz Kabo Verdea, očekuje se da će pristati do nedelje. Protest je trebao da počne u podne, ali za sada nema znakova njegovog početka, navodi Čovdhuri.

Podsetimo, sumnja se da je još jedan, treći britanski državljanin, zaražen hantavirusom na udaljenom ostrvskom području Tristan da Kunja, saopštila je UKHSA