U filijali banke u nemačkom gradu Zincig, u saveznoj državi Rajni-Platinat, u toku je talačka kriza, a policija je saopštila da se u objektu nalazi više napadača i talaca, među kojima je i vozač transporta novca, prenosi "Bild".

Policija je navela da je o incidentu obaveštena oko devet časova i da su na lice mesta upućene jake policijske snage, uključujući specijalne jedinice, dok helikopteri nadleću grad.

Prema navodima "Bilda" i "Špigela", vozilo za transport novca jutros je stiglo ispred filijale banke u centru grada, a nepoznati muškarac je, kako se sumnja, presreo i zapretio jednom od zaposlenih prilikom ulaska u banku. Policija je saopštila da se, prema dosadašnjim informacijama, napadači i najmanje jedan talac nalaze u trezoru banke.

"Trenutno se polazi od pretpostavke da se u banci nalazi više počinilaca i talaca. Jedan od talaca je vozač transporta novca", rekao je portparol policije.

Šire područje centra grada je blokirano, a policija je apelovala na građane da izbegavaju taj deo grada. Policija nije komentarisala navode koji kruže društvenim mrežama da su pojedini osumnjičeni možda u bekstvu, uz obrazloženje da se iz taktičkih razloga detalji operacije ne saopštavaju javnosti.

Za sada nije poznato koliko se osoba nalazi među taocima niti da li su napadači naoružani.

