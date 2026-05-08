To znači da rizik za javnost ostaje nizak, ali zdravstvene vlasti prate situaciju.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) su aktivirali svoje centre za reagovanje u vanrednim situacijama. Prema pisanju lista „Njujork tajms“, vlasti analiziraju stanje Amerikanaca koji su bili na brodu za krstarenje „MV Hondius“, gde je došlo do epidemije hantavirusa.

Prema preliminarnim podacima, putnici koji su se vratili nisu pokazivali simptome bolesti. Oni žive u državama Arizona, Kalifornija, Džordžija, Teksas i Virdžinija.

Epidemija hantavirusa dogodila se početkom maja na brodu MV Hondius u Atlantskom okeanu. Na brodu je bilo 149 ljudi, uključujući i jednog ruskog državljanina.

Prema poslednjim izveštajima, sedam turista je dijagnostikovano sa ovim virusom, od kojih su troje preminuli. Preduzimaju se mere za njihov bezbedan povratak kući.

Najopasnija varijanta, sposobna da se širi među ljudima, nedavno je identifikovana kod pacijenta u Švajcarskoj. Švajcarska vlada veruje da ne postoji rizik od širenja bolesti. Šef SZO je takođe napomenuo da situacija još uvek ne liči na početak pandemije COVID-19.

Hantavirus je grupa patogena koji mogu izazvati oštećenje pluća ili bubrega kod ljudi. Većina njegovih varijanti može se preneti samo kontaktom sa glodarima ili njihovim izmetom.

