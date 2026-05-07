Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas prisustvuje ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe" - sektor 2 i sektor 3.

Govor na toj manifestaciji prdsednik Vučić započeo je rečima koje je čuo od predsednika Kine Si Đinpinga.

- Od predsednika Sija sam mnogo toga naučio, učim i dalje. Danas ponovo gradimo puteve, ali od čelika i betona.

- Prilikom govora na otvaranju prvog foruma "Pojas i put" on je primetio da pre više od 2000 godina naši preci su prelazeći ogromne stepe i pustinje otvorili transkontinentalni prolaz. Danas mi ponovo gradimo te puteve ali od čelika i betona kako bismo osigurali da geografska udaljenost više ne bude prepreka za prijateljsztvo i razvoj. Danas povezujemo dobre ljude Srbije . Povezujemo ljude koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije ali i Pomoravlju.

