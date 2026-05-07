Turska je prvi put javno predstavila svoju interkontinentalnu balističku raketu „Jildirimhan“, čime je poslala snažnu poruku da ulazi u viši rang svetskih vojnih sila i ozbiljno širi svoje strateške sposobnosti.

Nova raketa prikazana je na velikoj međunarodnoj izložbi odbrambene industrije SAHA 2026 u Istanbulu, gde je Ministarstvo nacionalne odbrane Turske otkrilo detalje sistema koji je godinama bio predmet spekulacija.

„Jildirimhan“, što u prevodu znači „Gospodar munja“, predstavlja prvi interkontinentalni raketni sistem domaće proizvodnje u Turskoj i smatra se jednim od najvećih tehnoloških iskoraka turske vojne industrije.

Raketa brzine 25 maha

Prema zvaničnim podacima, raketa koristi četiri motora i može da dostigne brzinu od čak 25 maha, odnosno približno 8,5 kilometara u sekundi.

Domet od 6.000 kilometara omogućava joj da pogađa ciljeve na ogromnim udaljenostima, zbog čega analitičari ocenjuju da ovaj sistem prevazilazi regionalni značaj i ulazi u domen strateškog odvraćanja.

Ministar nacionalne odbrane Turske Jašar Guler izjavio je da je reč o najdalekometnijoj raketi u arsenalu Ankare.

– Ukoliko bude potrebno, Turska će biti spremna da je upotrebi bez oklevanja – poručio je Guler tokom predstavljanja projekta.

On je naglasio da razvoj rakete predstavlja ključni korak u jačanju nacionalne bezbednosti i tehnološke samostalnosti zemlje.

Šta može „Jildirimhan“

Tehničke karakteristike dodatno pojačavaju zabrinutost vojnih analitičara.

Raketa koristi tečno gorivo, konkretno tetraoksid diazota, i može da nosi bojevu glavu tešku do tri tone, što je svrstava među ozbiljna strateška sredstva.

Istovremeno, kompanija „Roketsan“ predstavila je i balističku raketu kratkog dometa „Tayfun“, što pokazuje da Turska paralelno razvija više nivoa raketnih kapaciteta – od taktičkih do interkontinentalnih.

Predstavljanje „Jildirimhana“ dolazi u trenutku kada velike sile ubrzano modernizuju svoje strateške sisteme.

Američka vojna komanda već je upozorila na zastarelost raketa „Minuteman III“, dok ruski vojni izvori tvrde da pojedini zapadni sistemi protivvazdušne odbrane imaju ograničene mogućnosti protiv projektila koji se kreću ekstremnim brzinama.

U tom kontekstu, ulazak Turske u klub država sa interkontinentalnim balističkim sposobnostima mogao bi značajno promeniti vojnu ravnotežu u regionu i dodatno povećati globalne bezbednosne tenzije.

Analitičari smatraju da „Jildirimhan“ nije samo novo oružje, već i jasan signal da Ankara želi mnogo veću geopolitičku i vojnu ulogu u narednim godinama.