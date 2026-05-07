Humanoidni robot po imenu Gabi je postao prvi robot koji je učestvovao u budističkoj ceremoniji zaveta u hramu Džogje hram u centru Seula, preneo je Jonhap.

Ceremoniju je organizovao red Džogje, gde je robot simbolično primio budističke zavete i dobio ime Gabi.

Robot, visok oko 1,3 metra, učestvovao je u ritualu zajedno sa monasima, odgovarajući na pitanja o posvećenosti Budi i učenju, dok su zaveti prilagođeni njegovoj prirodi, uključujući pravila poput nenanošenja štete i štednje energije.

„Da li ćeš se posvetiti svetom Budi?“, upitao je jedan od monaha. „Da, posvetiću se", odgovorio je Gabi.

Tokom ceremonije, monasi su robotu uručili budističku brojanicu sa 108 perli, a događaj je održan uoči proslave Budinog rođendana, koji se u Južnoj Koreji obeležava 24. maja.

Predstavnici hrama naveli su da je cilj inicijative da se istraži mogućnost koegzistencije ljudi i veštačke inteligencije u duhovnim i društvenim okvirima, kao i da će Gabi učestvovati na predstojećem festivalu lampiona zajedno sa drugim robotima.

Robot jurio svinje u Varšavi

Podsetimo, nedavno je postao viralan snimak humanoidnog robota koji juri svinje u Varšavi. Snimak, koji je prikupio milione pregleda na platformi X (bivši Twitter), prikazuje neobičnu scenu sa parkinga u poljskoj prestonici. U videu se vidi humanoidni robot Unitree G1 kineske kompanije Unitree, poznat pod imenom Edvard Varčoki, kako trči za krdom divljih svinja.

Iako robot pokušava da ih sustigne, životinje uspevaju da pobegnu, nakon čega robot diže pesnicu u gestu frustracije – scena koja podseća na animirani film The Wild Robot.

Iako je video mnoge naveo da pomisle kako se radi o novoj tehnologiji za rešavanje problema divljih životinja u gradovima, ispostavilo se da je u pitanju promotivni trik.

Robot Edvard Varčoki poznat je kao „robot influenser“ koji je već učestvovao u različitim javnim događajima, uključujući nastupe na sceni, trke i posete institucijama. Snimak možete pogledati u našem odvojenom tekstu.

BONUS VIDEO