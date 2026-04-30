Kralj Čarls i kraljica Kamila završili su četvorodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama. Pre nego što će ući u automobil kojim će otići do aerodroma, britanski kraljevski par pozdravio se sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom i prvom damom Melanijom Tramp. Jedan detalj prilikom pozdravljanja svima je zapao za oko.

Donald Tramp i Melanija Tramp pojavili su se na crvenom tepihu da se oproste od svojih gostiju - kralja Čarlsa i kraljice Kamile. Čitačica sa usana Nikola Hikling izjavila je za Daily Mail da je primetila izuzetno iskrenu razmenu između parova.

Stručnjak za govor tela Džudi Džejms izjavila je za Daily Mail da je ova razmena bila najsnažniji znak "autentične bliskosti" tokom oproštaja, kada je Čarls prišao da poljubi Melaniju u oba obraza.

"Način na koji joj je uhvatio nadlaktice i blizina tokom poljupca učinili su ovaj gest sličnim onome što obično rezerviše za ženske članove porodice, što ukazuje na iskrenu toplinu", objasnila je Džejms..