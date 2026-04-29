Predsednik SAD Donald Tramp našao se u neprijatnoj situaciji sa svojom suprugom Melanijom kada je, tokom državne posete kralja Čarlsa III Sjedinjenim Američkim Državama, viđen kako dodiruje zadnjicu prve dame, piše Miror.

Neprijatna scena dogodila se nakon što su svetski lideri razmenili pozdrave tokom velike državne posete u Vašingtonu, a Tramp i kralj su ranije tog dana viđeni kako se rukuju u prenosu uživo.

Međutim, samo nekoliko trenutaka nakon tog snimka, Trampova ruka se pomerila ka leđima njegove supruge, a zatim kliznula naniže. Fotografi koji su dokumentovali događaj zabeležili su trenutak kada je predsednik uhvatio svoju suprugu za zadnjicu, pre nego što je, čini se, shvatio šta je uradio.

Kratak snimak pokazuje kako predsednik brzo povlači ruku i tapše Melaniju po leđima, oko struka. Zatim sklanja ruku i ponovo prilazi kralju radi još jednog rukovanja, ali ovaj kratak trenutak nije prošao nezapaženo.

Mnogi su komentarisali ovaj događaj na društvenim mrežama, a jedan korisnik platforme X napisao je: „Tramp prvu damu Melaniju razigran tapka po zadnjici tokom susreta sa kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom.”

Drugi korisnik je dodao: „Melanija je danas izgledala toliko dobro da je Tramp spreman da rizikuje sve zbog jednog dodirivanja po zadnjici.”

Treći je ponosno izjavio: „Amerika se vratila”, nakon što je primetio ovaj gest, koji se dogodio dok su troje zvaničnika šetali ka Vašingtonskom spomeniku, i usledio je nakon još jednog Trampovog poteza koji je izazvao veliku pažnju.

Naime, ni on ni Melanija nisu se poklonili ili naklonili kraljevskom paru prilikom susreta u Vašingtonu u ponedeljak, što je navelo neke da zaključe da su prekršili protokol.

Generacije kraljevske porodice vodile su se pravilima koja regulišu način na koji oni i drugi oko njih treba da komuniciraju tokom zvaničnih sastanaka. Odluka Trampovih da preskoče tradicionalne pozdrave viđena je kao znak nepoštovanja, a mnogi su na društvenim mrežama uputili kritike.

Jedan šokirani posmatrač rekao je: „Tramp se nije poklonio kralju Čarlsu. Protokol je prekršen. Odgovor je očigledan - ko ide ispred, ko vrši smotru garde i zauzima počasno mesto? To je kralj.”

Drugi je dodao: „O, Bože… on ide ispred kralja, kao da Čarls uopšte ne postoji ili nije važan!”

Ovakve reakcije podsetile su na slične komentare od pre osam godina, kada je Tramp tokom prethodne državne posete Ujedinjenom Kraljevstvu hodao ispred kraljice Elizabete II, što je tada takođe ocenjeni kao kršenje protokola.

Ipak, situacija nije toliko ozbiljna kao što izgleda, jer kralj i kraljica ne insistiraju striktno na poštovanju protokola, a predsednik i prva dama su takođe šefovi država.

Zvanični sajt kraljevske porodice navodi: „Ne postoje obavezni kodeksi ponašanja prilikom susreta sa članom kraljevske porodice, ali mnogi ljudi žele da se pridržavaju tradicionalnih formi.”

BONUS VIDEO