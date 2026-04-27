Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp zatražila je od televizije ABC da reaguje nakon što je voditelj Džimi Kimel u svojoj emisiji izneo sporne komentare na njen račun.

Reagovanje je usledilo nakon monologa emitovanog uoči incidenta na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, tokom kojeg je Kimel, kroz šalu, upotrebio izraz koji je izazvao brojne reakcije.

– Dosta je bilo. Vreme je da ABC zauzme stav. Koliko puta će rukovodstvo ove kuće tolerisati ovakvo ponašanje na štetu naše zajednice – navela je Melanija u objavi na društvenoj mreži Iks.

Tokom emisije, Kimel je komentarisao događaj i ismevao predsednika SAD Donalda Trampa i prvu damu, koristeći formulaciju koja je mnoge uznemirila.

U svom obraćanju publici, osvrnuo se i na njen rođendan, uz dodatne šaljive opaske koje su ubrzo postale predmet javne rasprave.

Nakon emitovanja emisije, deo javnosti i političkih pristalica oštro je reagovao, pozivajući na odgovornost i tražeći sankcije za voditelja zbog izjava koje smatraju neprimerenim.

Istovremeno, incident na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće dodatno je pojačao pažnju javnosti. Tokom događaja u hotelu Hilton u Vašingtonu, na kojem je prisustvovao predsednik Donald Tramp, došlo je do pucnjave, nakon čega su svi prisutni evakuisani.

Osumnjičeni, identifikovan kao 31-godišnji Kol Tomas Alen, prema dostupnim informacijama, nije imao krivični dosije niti je ranije bio poznat policiji.

Slučaj je izazvao široku reakciju javnosti i otvorio raspravu o granicama javnog govora, odgovornosti medija i načinu na koji se političke ličnosti predstavljaju u popularnim emisijama.