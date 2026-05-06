Sedenje sa prekrštenim nogama se smatra "damskim", ali stručnjak upozorava da je on - veoma štetan po zdravlje.

Telesna neravnoteža i loša cirkulacija

Anisa Džoši, doktorka sa više od 20 godina iskustva, kaže da je glavni problem – nejednakost u položaju tela. - Kada sedite prekrštenih nogu na stolici, jedan kuk se rotira dok drugi ostaje u neutralnom položaju. To znači da jedna strana karlice, kuka i donjeg dela leđa radi drugačije od druge.

- Vremenom, ta neravnoteža može dovesti do zategnutosti mišića kuka, nejednakog opterećenja kičme i nelagodnosti čiji uzrok ljudi često ne povezuju sa načinom sedenja.

Još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju je cirkulacija.

Kada prekrstite noge, posebno u kolenima, može doći do privremenog povećanja krvnog pritiska jer gornja noga pritiska vene donje.

Najženstveniji položaj

Ako mislite da ovaj položaj odražava eleganciju i dostojanstvo – razmislite ponovo.

Prema pravilima bontona iz prošlosti, to zapravo nije bio pravilan način sedenja. Poznata stručnjakinja za bonton iz 1920-ih, Emili Post, pisala je da „nijedna dama od ugleda nikada ne prekršta noge u kolenima“.

„Nijedna dama ne bi trebalo da prekrsti noge tako da joj se suknja podigne iznad kolena.“

Umesto toga, najdostojanstveniji položaj je onaj koji često viđamo kod Kejt Midlton, poznat kao „vojvotkinjin nagib“ (Duchess Slant). Ovaj stil, koji je popularizovala princeza Dajana, podrazumeva da su kolena, noge i članci spojeni i blago nagnuti u stranu.

Najbolji položaj za sedenje

Ako dugo sedite, postoji bolja alternativa.

Aniša savetuje: - Oba stopala treba budu ravno na podu, kolena u visini kukova ili niže, a donji deo leđa blago oslonjen.

Ipak, naglašava da je kretanje najvažnije.

- Važnije od ‘savršenog’ položaja jeste da ga redovno menjate. To može biti pomeranje težine, istezanje nogu ili ustajanje na par minuta na svakih 30 do 40 minuta.

Najvažnije je zapamtiti da telo ne treba dugo držati u jednom položaju.

- Kada predugo ostajemo u istoj pozi, mišići se zamore, cirkulacija se usporava, a zglobovi ne dobijaju kretanje koje im je potrebno da bi ostali zdravi - naglašava doktorka, prenosi Metro.