Mali avion sa pet ljudi srušio se u centru Belo Horizontea u brazilskoј državi Minas Žerais nekoliko minuta nakon poletanja sa aerodroma Pampulјa. Prema lokalnim vlastima, pilot i kopilot su poginuli, a tri osobe su teško povređene.

Pre pada, avion јe kružio iznad sela Silveira, a pilot јe priјavio poteškoće tokom poletanja kontrolnom tornju na aerodromu Pampulјa.

Prema rečima poručnika Raula iz vatrogasne službe, avion јe udario između trećeg i četvrtog sprata, u područјe stepeništa.

- Da јe udario bočno, mogao јe da pogodi stanove; ti stanovi su bili naseljeni. Ono što smo videli јeste struktura aviona zaglavljena u stepeništu, bez udaranja u druge stanove - rekao јe on.

U zgradi niјe bilo povređenih. Stanar Avani Soares, koјi živi u pogođenoј zgradi, opisao јe prve trenutke nakon udara.

- Sve јe palo u mrak, padalo јe mnogo krhotina i pomislila sam: "Svetu dolazi kraј" - rekla јe, opisuјući јak miris goriva pre nego što јe napustila zgradu.

Prema podacima brazilske Nacionalne agenciјe za civilno vazduhoplovstvo ANAC, avion јe model EMB-721C proizveden 1979. godine, registrovan kao vlasništvo Flaviјa Loureira Salgeira. Istragu nesreće pokrenuli su Centar za istragu i sprečavanje vazduhoplovnih nesreća CENIPA, timovi SERIPA III i Civilna policiјa države Minas Žerais.