Britanski premijer Kir Starmer osudio je iranske napade dronovima i raketama na Ujedinjene Arapske Emirate i pozvao Teheran da se uključi u diplomatske napore kako bi se sprečila dalja eskalacija na Bliskom istoku.

"Solidarni smo sa UAE i nastavićemo da podržavamo odbranu naših partnera u Zalivu. Ova eskalacija mora da prestane", naveo je Starmer, dodajući da Iran mora ozbiljno da pristupi pregovorima kako bi se očuvao prekid vatre i postiglo dugoročno rešenje, preneo je Rojters.

Iran je ranije u ponedeljak pogodio više brodova u Ormuskom moreuzu i zapalio naftnu luku u UAE, dok je pokušaj američkog predsednika Donalda Trampa da angažuje mornaricu radi obezbeđivanja plovidbe doveo do najveće eskalacije sukoba od proglašenja primirja pre četiri nedelje.