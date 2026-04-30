Mnogi ljudi imaju strah od letenja i oseća teskobu prilikom ulaska u avion.

Strah od letenja nije nepoznata stvar. Zapravo, čak 40% ljudi priznaje da oseća teskobu pri pomisli na ulazak u avion. Jedan od glavnih razloga za to je turbulencija, česta pojava koja izaziva nelagodnost ili strah kod putnika, posebno onih koji nisu navikli na avionska putovanja.

Iskusni pilot Tom Kopestejk objavio je korisne informacije koje bi mogle da smanje strah i pomognu putnicima da se opuste u avionu.

On je naveo da je turbulencija sasvim normalna i često neizbežna tokom leta, bez obzira na to da li je reč o kratkim ili dugim relacijama.U većini slučajeva, relativno je blaga i nastaje zbog nejednakog kretanja vazdušnih masa, kao što su promene u brzini ili pravcu vetra, temperature ili pritiska. Često se upoređuje sa “vožnjom po neravnom putu” ili brodom koji se “bori sa talasima”, ali iako nije opasna, može izazvati anksioznost i nelagodnost, naročito kad putnici ne shvataju šta se tačno dešava.

Kopestejk je prevezao hiljade putnika na više od 750 letova, pri tom obišavši više od 50 zemalja. Stekao je bogato iskustvo i zna kako da ublaži strah od turbulencije.

“Potpuno razumem ljude koji osećaju nelagodnost, jer za razliku od rupe na putu, turbulenciju ne možete videti. Razumem to, i mi ne želimo da vas dovodimo u takvu situaciju ako možemo da je izbegnemo“.

Iako se teško predviđa, postoje sistemi koji pilota upozoravaju na moguću turbulenciju, a piloti međusobno komuniciraju putem radija kako bi podelili važne informacije.

“Pokušavamo da je izbegnemo tako što menjamo visinu leta, bilo da se penjemo ili spuštamo“.

Iako turbulencija može biti nepredvidiva, Kopestejk ima savet za putnike.“Ako zamišljate avion kao klackalicu, ona se pomera oko svoje središnje tačke, pa ako sedite više u sredini, doživećete efekat turbulencije malo manje nego u prednjem ili zadnjem delu aviona. Piloti sede na čelu i takođe osećaju turbulenciju“.

Kopestejk se potrudio da dodatno smiri putnike:“Možemo da podnesemo turbulenciju, avion je sposoban da je izdrži, to je samo malo neprijatno“.

Međutim, turbulencija ne nastaje samo tokom krstarenja na visini od 12.500 metara. Može se osetiti tokom poletanja ili sletanja aviona, a postoji jednostavno objašnjenje za to.

“Ako razmislite o samom aerodromu, tu je ogromna pista, široka i ravna, a odmah pored nje nalaze se terminali i hangari. Vetar koji dolazi preko tog ravnog dela udara u zgrade, zbog čega nastaje ‘vrtlog’. Aerodromi mogu imati veoma turbulentan vazduh zbog otvorenog prostora i zgrada. Dakle, možete da doživite turbulenciju oko aerodroma, to je sasvim normalno“.

Temperature, takođe, mogu uticati na turbulenciju prilikom sletanja, zaključio je pilot, prenosi Mirror.