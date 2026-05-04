Jedan od najglasnijih blokadera Dragan Bjelogrlić ponovo je bez zadrške udario na narod Srbije, ne krijući prezir prema običnom i poštenom čoveku koji ne deli njegove političke stavove.

Glumac, reditelj, osnivač opozicionog Proglasa i istaknuti blokader Dragan Bjelogrlić gostovao je u jednom podkastu, gde je svojim izlaganjem ogolio odnos tzv. „elite“ prema većinskoj Srbiji – odnos u kome za drugačije mišljenje nema razumevanja, već samo omalovažavanja i otvorenog nipodaštavanja.

Bjelogrlić, kao klasičan predstavnik blokaderske elite i jedan od onih koji je pokušavao da preuzme studentske proteste, u ovom nastupu ide korak dalje – ne samo da pravi podele, već ih brutalno cementira, svrstavajući građane u dve kategorije: „primitivne i polupismene“ koji glasaju za vlast i „pismene“, odnosno „elitu“ kojoj, po svemu sudeći, sebe svrstava.

– Činjenica je da smo mi jedan konzervativan narod koji se teško menja. Ja mislim da je samo pitanje kako vlast igra, ako vlast igra na konzervativne, primitivne, nepismene i polupismene, onda će takva biti i Srbija. Ako vlast pokušava da igra sa profesorima, naučnicima, umetnicima, sa nekom elitom, sa pismenima, onda će takva biti Srbija. Mi očigledno imamo vlast koja, pošto je prvih više, se opredeljuje za te i pravi jedan populizam, podilazi pod kožu. A ovo što sad živimo je ekstremni i eklatantni primer toga. To zlo sada uveliko vlada Srbijom, onako raspojasno bez ikakvih problema se raširilo i kaže ovo je Srbija. I pokaže njima, prošle godine, ova srpska mladost da to nije Srbija, ali nema veze, još uvek je to Srbija nažalost. Ta njihova neće, siguran sam, još dugo, ali to mi živimo – rekao je Bjelogrlić.

Ovakve izjave, pune prezira i dubokih podela, mnogi vide kao jasan pokazatelj kako deo samoproklamovane elite zapravo doživljava sopstveni narod – kao masu kojom treba upravljati ili je, kada ne misli „ispravno“, otvoreno vređati.

(24sedam)

