Knjiga „Tamna strana horoskopskih znakova“ autorke Stele Hajd već nekoliko godina je jedna je od najtraženijih u Velikoj Britaniji, otkad je objavljena.

Hajdova se u njoj bavi ružnijom stranom karaktera horoskopskih znaka kako bi ih partneri lakše doživljavali i znali kako s njima kada ih uhvati „žuta minuta“, prenosi Dejli mejl.

Ona se bez dlake na jeziku bavi svim znacima i tvrdi kako su pobrojane osobine zaista takve kod ljudi koji su pripadnici dotičnih znakova.

Ovan

Pohlepan, nemiran, opsednut sobom i takmičenjem sa bližnjima. Oni koji su rođeni u ovom znaku su večiti tinejdžeri koji imaju problem sa autoritetom i kojima takmičenje ne znači to već isključivo pobedu.

Bik

Tvrdoglav do besvesti, autoritativan, pun pravila. Ne podnosi reč „adaptacija“ već samo „promena“. Nema neku maštu, neretko je siledžija prema okolini. Kao i Ovan, veoma pohlepan.

Blizanac

Bezosećajan, sklon psovkama i ogovaranju. Ume da krade i da prođe nekažnjeno za to. Majstor prevara. Ljut kada se ne pozove na žurku ili neku drugu proslavu. U srednjim godinama života – neodgovoran, lenj i voli da se oblači kao tinejdžer i sa 50 godina.

Rak

Džangrizav, sarkastičan, često lošeg raspoloženja i ponekad škrtica. Nema neke vere u budućnost, voli da iskrivljuje priče o drugima. Paranoik i hipohondar.

Lav

Arogantan, uobražen, siledžija i onaj koji u društvu želi da ga svi slušaju „otvorenih usta“. Toliko je pun ponosa da od visoko podignutog nosa ne vidi realnost kako treba. Želi da mu se svi klanjaju i obožavaju ga a on nudi dvostruke standarde za druge i često nije fer prema bližnjima.

Devica

Osoba rođena u ovom znaku je po prirodi negativac, pesimista je i opsednuta detaljima koje joj ponekad i koče život. Nikad ne greše, uvek moraju da budu u pravu i pre će sebi nauditi nego priznati da su negde omanuli. Opsednuti zdravljem i najveći hipohondari od svih znakova. Puni taštine. Kritikuju sve a sebe nikada.

Vaga

Često u ekstremnim promenama raspoloženja, osobe rođene u znaku Vage od Ajnštajna za tili čas postaju Homer Simpson, pa Majka Tereza pa „draga Saveta“. Ne umeju da donose prave odluke ali umeju da popuju svima. Gramzivi ali u odnosu na Ovna i Bika, umeju da prikoče u tome. Ne umeju da izaberu između dve stvari, pa kupe obe. Često jako dvolični.

Škorpija

Za njih su pojmovi „zlo“ i „prevara“ blagi. Ne postoji greh koji nisu u stanju da učine. Ukoliko su glava porodice, predsednici odeljenja ili skupštine stanara, čuvajte ih se. Bezosećajni su za probleme drugih. Nezajažljivi kada su u pitanju moć i novac.

Strelac

Osobe iz ovog znaka srljaju, ne znaju često da stave prst na čelo i često rizikuju živote zbog gluposti. Ruski rulet? Stvoren za ovaj znak. Srušiće sve barijere do cilja, pa makar „gazili leševe“. Ne podnose obaveze prema partneru, na prvi znak emotivnog vezivanja, prvo će im se dići kosa na glavi.

Jarac

Ovi ne praštaju nikom. Ne smete nikako da ih ozbiljno povredite, onda bežite od njih do kraja života. Pokvareni su do srži kada osete da ih neko ogovara i uzvraćaju „s kamatom“. Mrze svakodnevna pravila i rutinu. Učiniće sve da svoj socijalni status pokažu i onima koje to ne interesuje. Hladni su. Umeju da „isisavaju“ život iz bližnjih.

Vodolija

Za njih u rečniku ne postoji izraz „spontanost“. Posmatrači iz ćoška, vrebaju idealan trenutak da napakoste nekom ako ih je jednom dotakao. Cinični su. Kada daju nekom emocije, žele da ceo svet čuje za to.

Ribe

Zavnisni, ljubomorni, sinonim za ono čuveno „da komšiji crkne krava“. Ukoliko u njihovoj okolini ima uspešnijih ljudi, sanjaće noću kako im se u životima dešava nešto grozno. U opterećenosti time šta drugi rade, često zanemaruju sopstveni život koji ume da bude u haosu. Higijena ume da im bude na problematičnom nivou.