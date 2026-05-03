U tekstu koji je objavljen na CNN govori se o ozbiljnom i moćnom oružju koje je nabavio Hezbolah i koristi ga u ratu protiv Izraela

Eksplozivom napunjeni kvadkopter leteo je nisko iznad krovova južnog Libana, precizno manevrišući između bombardovanih zgrada i duž zemljanih puteva. Dron je svom operateru davao jasnu sliku iz prvog lica svoje mete: izraelskog tenka sa vojnicima koji su stajali u blizini.

Na vrhu slike, belim slovima, pisale su samo reči:

„BOMBA JE SPREMNA“

Kvadkopter je, prema mišljenju stručnjaka, dron sa optičkim vlaknom, oružje koje Hezbolah sve češće koristi sa smrtonosnom preciznošću. Ove letelice je teško zaustaviti i još teže otkriti, jer operateru daju sliku visoke rezolucije bez emitovanja signala koji bi mogao biti ometen.

Dronovi su „imuni na ometanje komunikacije, a u odsustvu elektronskog signala takođe je nemoguće otkriti lokaciju sa koje su lansirani“, napisao je Ješua Kaliski, viši istraživač izraelskog Instituta za studije nacionalne bezbednosti.

U Hezbolahovom video snimku objavljenom u nedelju, kvadkopter težak svega nekoliko kilograma pogađa metu dok izraelski vojnici deluju potpuno nesvesni njegovog dolaska. Prema navodima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), u napadu je poginuo devetnaestogodišnji narednik Idan Fuks, a nekoliko vojnika je ranjeno. Hezbolah je potom lansirao dodatne dronove na spasilački helikopter koji je stigao na lice mesta kako bi evakuisao ranjene vojnike.

Dronovi sa optičkim vlaknom efikasni su zbog svoje jednostavnosti: umesto bežičnog signala koji kontroliše dron na daljinu, optički kabl direktno povezuje dron sa operaterom.

"Pošto su optička vlakna izuzetno tanka i laka, gotovo nevidljiva golim okom, kabl može da se protegne i do oko 15 kilometara ili više, omogućavajući operateru da ostane na bezbednoj udaljenosti, dok mu dron šalje kristalno jasnu sliku cilja iz prvog lica", rekao je izraelski vojni izvor za CNN

Izraelske odbrambene snage oslanjale su se na svoju tehnološku prednost u borbi protiv dronova, ometajući signale i frekvencije koje operateri koriste za upravljanje uređajima kako bi ih zaustavili pre nego što stignu do vojnika. Međutim, bez signala, IDF ne može elektronski da ometa kontrolu dronova sa optičkim vlaknom, a takođe ima i većih poteškoća da uopšte otkrije dolazeći projektil.

"Osim fizičkih barijera poput mreža, malo toga se može učiniti. To je sistem niske tehnologije prilagođen asimetričnom ratovanju", rekao je izraelski vojni izvor.

Dronovi sa optičkim vlaknom prvi put su se u velikom broju pojavili na ratištu u Ukrajini, gde su ih ruske snage koristile sa velikim učinkom, dodatno proširujući njihov domet. Rusija je takođe mogla da poveže optički kabl drona sa baznom jedinicom, koja je zatim bila povezana sa operaterom, što je dodatno udaljilo operatera od samog drona i učinilo ga još teže pogodnim ciljem. Ruska sposobnost masovne proizvodnje ovih bespilotnih letelica omogućila je prekid ukrajinskih linija snabdevanja.

Ciljevi Hezbolaha su drugačiji. Izrael deluje u južnom Libanu toliko blizu sopstvenih baza da ne postoje značajne linije snabdevanja koje bi se mogle gađati. Umesto toga, operateri Hezbolaha love izraelske vojnike u južnom Libanu i severnom Izraelu, unutar dometa ovih oružja.

"To je sposoban sistem koji, u pravim rukama i sa iskusnim operaterom protiv snaga koje ne očekuju takav napad, može biti veoma efikasan. Čak i protiv snaga koje su svesne ove pretnje i preduzimaju mere opreza, i dalje je veoma smrtonosan", kaže Samjuel Bendet, pridruženi viši saradnik Centra za novu američku bezbednost.

Izrael veruje da Hezbolah uvozi civilne dronove iz Kine ili Irana a zatim ih oprema granatama ili sličnim eksplozivnim napravama. Rezultat je gotovo nevidljivo, visokoprecizno oružje koje omogućava Hezbolahu da izvodi ciljane napade na izraelske snage. Kina je ranije negirala da isporučuje oružje bilo kojoj strani u sukobu i istakla da ispunjava svoje međunarodne obaveze.

Iako ograničeni u razmeri štete koju mogu da nanesu, ovi jeftini uređaji predstavljaju snažno oružje za Hezbolah.

"Hezbolah već ima prilično sofisticiran dron arsenal. Ima mnogo iskusnih ljudi sa različitim iskustvima u oblasti bespilotnih letelica", objašnjava Bendet.

Godinama je Hezbolah, uz finansijsku i tehnološku podršku Irana, izgradio ogroman arsenal raketa i projektila. Pre rata u Gazi, izraelske procene su bile da Hezbolah ima oko 150.000 raketa, uključujući dugometne i precizne projektile. Tokom rata, kao rezultat izraelskih udara na arsenal i ispaljivanja raketa od strane Hezbolaha, izraelski zvaničnici procenjuju da je ta brojka pala na oko 10% preostalog arsenala.

Ne mogavši da parira izraelskoj vojnoj moći ili tehnologiji, ova milicija koju podržava Iran okrenula se asimetričnom ratovanju, kao što to čini i Iran protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

IDF je odgovorio korišćenjem mreža i drugih fizičkih barijera kako bi sprečio dronove da stignu do vojnika, ali izraelski vojni zvaničnici priznaju da to nije rešenje.

"To je pretnja na koju se još prilagođavamo i tražimo rešenje", rekao je zvaničnik IDF.