Izrael je u nedelju objavio odluku velikih razmera da udvostruči svoju flotu lovaca F-35 sa 50 na 100 i svoju novu flotu F-15IA sa 25 na 50, piše The Jerusalem Post.

Odluka odražava radikalno promenjen svet nakon 7. oktobra: Izrael će u narednih 10 godina povećati izdvajanja za odbranu za 350 milijardi šekela (119 milijardi dolara), uz godišnji vojni budžet koji je porastao sa manje od 100 milijardi na gotovo 150 milijardi šekela.

Ako je pre 7. oktobra, pa čak i usred rata, postojala oštra rasprava da li ograničena vojna sredstva Izraela treba usmeriti na proširenje flote F-35 ili na novu flotu F-15IA, nakon dva rata sa Iranom tokom poslednje godine — u kojima su Izraelske odbrambene snage intenzivno koristile postojeće F-35 i starije F-15, koje je potrebno zameniti novim F-15IA — vlada je odlučila da značajno poveća budžet kako bi kupila oba tipa aviona.

Zbog izuzetno visoke cene svakog od ovih aviona, takav scenario u skorijoj prošlosti nije bio ni razmatran.

U saopštenju Ministarstva odbrane u nedelju navodi se da Ministarski odbor za nabavke planira istovremeno da nabavi dve nove lovačke eskadrile: četvrtu eskadrilu F-35 od kompanije Lokid Martin i drugu eskadrilu F-15IA od kompanije Boing.

Ugovori, vredni desetine milijardi šekela, uključuju potpunu integraciju flote u sastav izraelskog ratnog vazduhoplovstva, sveobuhvatno održavanje, rezervne delove i logističku podršku.

Do sada je Izrael imao oko 50 aviona F-35, uz nekoliko novih letelica koje su isporučene tokom poslednje godine.

Ovo predstavlja veliki korak u sprovođenju desetogodišnjeg plana jačanja snaga Izraelskih odbrambenih snaga, koji je odobrio premijer Benjamin Netanjahu u okviru dugoročnog plana vrednog 350 milijardi šekela.

Ministar odbrane Izrael Kac i generalni direktor, general-major u penziji Amir Baram , izneli su predlog nabavke pred Odbor kao deo „šire strategije ministarstva za jačanje spremnosti pred zahtevnom decenijom za bezbednost Izraela. Nove eskadrile biće kamen temeljac dugoročnog razvoja snaga Izraelskih odbrambenih snaga, odgovarajući na promenljive regionalne pretnje i očuvanje strateške vazdušne nadmoći Izraela“.

Nakon odobrenja Odbora, Baram je naložio misiji ministarstva u Sjedinjenim Američkim Državama da nastavi sa finalizacijom sporazuma sa američkom vladom i vojnim partnerima u narednom periodu.

Kac je izjavio:

– Operacija „Ričući lav“ još jednom je pokazala moć izraelskog ratnog vazduhoplovstva i njegovu odlučujuću ulogu u zaštiti Izraela. Pouke iz te kampanje zahtevaju da nastavimo sa jačanjem snaga kako bismo obezbedili vazdušnu nadmoć u decenijama koje dolaze.

Nabavka F-35 i F-15IA centralni je deo plana „Štit Izraela“, čiji je cilj da Izraelskim odbrambenim snagama obezbedi trajnu kvalitativnu prednost. U okviru ovog plana, izraelsko ratno vazduhoplovstvo će predvoditi veliki tehnološki iskorak — integraciju autonomnih sposobnosti letenja, sistema odbrane nove generacije i uspostavljanje vojne dominacije Izraela, kako u odbrambenoj tako i u ofanzivnoj sferi, uključujući i svemir.

Baram je rekao:

– Odobrenje ove nabavke predstavlja prvi veliki korak u sprovođenju plana jačanja snaga vrednog 350 milijardi šekela za intenzivnu bezbednosnu deceniju koja je pred nama. Uz hitne potrebe nabavki u ratnim uslovima, imamo odgovornost da već sada delujemo kako bismo obezbedili vojnu prednost Izraelskih odbrambenih snaga za narednih deset godina i dalje… Komplementarne sposobnosti ove dve eskadrile pružiće izraelskom ratnom vazduhoplovstvu fleksibilnost da odgovori na širok spektar borbenih scenarija.

Sredinom januara, Izraelske odbrambene snage saopštile su da su tri aviona F-35 sletela u bazu Nevatim, kupljena od američkog odbrambenog giganta Lokid Martin, čime je ukupan broj porastao na 48 od ukupno 50 već naručenih letelica.

Ova tri aviona deo su dugoročnog ugovora raspoređenog na više godina, kojim je izraelska flota proširena sa 25 na 50 aviona F-35.

Letelice su prvobitno trebalo da budu isporučene krajem 2025. godine, ali su kasnile; poslednja dva aviona očekuju se tokom 2026.

Time se isporuke F-35 ne završavaju.

Godine 2023. Izrael, vlada Sjedinjenih Američkih Država i Lokid Martin potpisali su ugovor za dodatnih 25 aviona F-35, čime će ukupan broj dostići 75, odnosno formiranje treće eskadrile. Dodatni koraci u tom procesu preduzeti su sredinom 2024.

Ranije je navedeno da bi prve isporuke za treću eskadrilu trebalo da počnu 2027. godine.

Izrael se programu F-35 priključio 2010. godine, a operativnu upotrebu započeo 2017.

Do početka 2025. godine, F-35 je već imao više od 15.000 sati naleta na svim ratištima na kojima je Izrael bio angažovan — od Irana do Jemena, Sirije, Libana i Gaze.

Konkretno, F-35 bio je ključni element u neutralisanju najnaprednijih iranskih radarskih i protivvazdušnih sistema u četiri talasa napada, uključujući ratove Izraela i Irana 2025. i 2026. godine.

Tokom rata, Izraelske odbrambene snage su saopštile da su modifikovale svoje F-35 avione kako bi mogli da ispaljuju JDAM municiju sa krila, umesto iz unutrašnjih spremnika, kako je prvobitno projektovano.

Još pre rata, F-35 je smatran ključnim u strategiji „rat između ratova“ protiv iranskih saveznika u Siriji.

Ovaj avion poseduje stelt tehnologiju, što mu omogućava da dejstvuje po ciljevima širom Bliskog istoka bez značajnijeg otpora, dok njegove izviđačke i obaveštajne sposobnosti znatno nadmašuju starije izraelske avione F-16 i F-15.

Na primer, smatra se da lako može da nadmudri iranski protivvazdušni sistem S-300, a verovatno i S-400, dok bi drugi izraelski avioni imali više poteškoća.

Bivši direktor kompanije Lokid Martin Izrael, Džošua (Šiki) Šani , ranije je izjavio:

– Ponosni smo što podržavamo Izraelske odbrambene snage u obezbeđivanju aviona F-35 i čast nam je što je izraelska vlada najavila nameru da kupi dodatne letelice.

– Izraelsko ratno vazduhoplovstvo pokazalo je svoje sposobnosti u ključnim operacijama sa 116. i 140. eskadrilom i radujemo se daljem razvoju tih kapaciteta. Kombinacijom stelt tehnologije, fuzije senzora i elektronskog ratovanja, avion pete generacije F-35 obezbediće da izraelsko ratno vazduhoplovstvo ostane ispred postojećih i budućih pretnji.

Istovremeno, Izrael paralelno ulaže u budućnost svog ratnog vazduhoplovstva.

Pre nekoliko meseci, nakon višegodišnjeg odlaganja, Ministarstvo odbrane pokrenulo je proces nabavke 25 borbenih aviona F-15IA kompanije Boing iz SAD kako bi zamenilo zastarele F-15.

Najnovija odluka znači da će Izrael u konačnici imati 50 aviona F-15IA.

„U konačnici“ može značiti i početak ili sredinu 2030-ih godina.

Prema dostupnim podacima, Izrael ima oko 70 zastarelih F-15 i više od 100 aviona F-16.

Iako je zamena F-15 prioritet, s obzirom na to da mnogi potiču još iz sedamdesetih godina, ministarstvo je u januaru saopštilo da će flotu F-16 modernizovati uz ulaganje od 80 miliona šekela u naprednije sisteme samoodbrane, umesto njihove potpune zamene.

F-16 su nabavljeni početkom 2000-ih kao avioni četvrte generacije, dok F-35 predstavljaju petu generaciju.

Ukupno posmatrano, plan je da Izrael u budućnosti raspolaže sa 100 aviona F-35, više od 100 modernizovanih F-16 i najmanje 50 novih F-15IA, uz mogućnost da deo starijih F-15 ostane u upotrebi.

Odvojeno, u novembru 2022. Izrael je finalizovao ugovor o kupovini četiri aviona za dopunu goriva u vazduhu tipa KC-46A kompanije Boing.

Isporuka svih ovih sistema očekuje se u narednim godinama, ali će oni dugoročno značajno unaprediti sposobnost Izraela za izvođenje operacija protiv Teherana i drugih protivnika.