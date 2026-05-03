U izveštaju objavljenom u utorak, MSF navodi da je Izrael veštački izazvao nestašicu vode u Pojasu Gaze, stvarajući "uslove nespojive sa ljudskim dostojanstvom i opstankom".

Pristup vodi, sanitarnim uslovima i higijeni ozbiljno je narušen od početka izraelske ofanzive u oktobru 2023. godine.

Organizacija upozorava na nagli porast bolesti povezanih sa nedostatkom vode, uključujući dijareju, kožne infekcije, vaške i inficirane rane.

Nedostatak čiste vode i sanitarnih uslova dodatno pogoršava neuhranjenost i ozbiljno utiče na mentalno zdravlje stanovništva.

Gaza nema prirodne izvore slatke vode i oslanja se na podzemne vode i morsku vodu, koje zahtevaju preradu. Prema navodima MSF-a, veliki deo infrastrukture – uključujući postrojenja za desalinizaciju, bušotine, cevovode i kanalizacione sisteme – uništen je ili nedostupan.

U uslovima kolapsa javnog sistema, MSF je postao najveći nevladin proizvođač vode u Gazi, koristeći mobilne jedinice za pumpanje i desalinizaciju podzemnih voda, koje se potom distribuiraju cisternama.

U izveštaju se navodi da su pojedini kamioni organizacije bili meta napada izraelskih snaga.

Prema podacima UNICEF-a, minimalni humanitarni standard iznosi oko 15 litara vode po osobi dnevno, od čega šest litara za piće i devet za kućnu upotrebu.

U Gazi, stanovnici u najboljem slučaju dobijaju taj minimum, dok mnogi nemaju pristup ni tolikoj količini bezbedne vode za piće.

Izraelska agencija za koordinaciju vladinih aktivnosti na teritorijama odbacila je izveštaj, nazvavši tvrdnje neosnovanim i činjenično netačnim.

Navodi se da Izrael, naprotiv, omogućava snabdevanje vodom, ukazujući na funkcionisanje četiri vodovodne linije, popravke infrastrukture i isporuku goriva i električne energije za vodne sisteme, uz optužbe da je izveštaj MSF-a pristrasan.

Iako je prekid vatre dogovoren u oktobru prošle godine, izraelski napadi i razmena vatre nastavljeni su širom Gaze.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, od početka primirja poginulo je više od 700 Palestinaca, dok ukupan broj žrtava od oktobra 2023. premašuje 72.000, prema zdravstvenim vlastima u Gazi.