Advokati Kola Alena, optuženog za pokušaj atentata na Donalda Trampa, zatražili su od sudije da ublaži zatvorska ograničenja koja opisuju kao „kaznena“.Alen (31) je navodno pokušao da probije obezbeđenje na večeri dopisnika Bele kuće prošle nedelje, 27. aprila, i ispalio je hitac iz sačmarice, izveštava Skaj njuz.

Advokati: Boravak u samici je kazna

Prema podnesku Okružnom sudu SAD za Distrikt Kolumbija, Alen je nakon hapšenja smešten u „bezbednosnu ćeliju“, opisanu kao tapacirana soba sa potpunom izolacijom, gde je morao da nosi „prsluk sličan ludačkoj košulji“.

Kasnije je stavljen pod „mere nadzora za samoubistvo“, što znači da mu i dalje nije dozvoljeno da telefonira, prima posetioce osim svog advokata, niti da napušta ćeliju osim pod pratnjom radi tuširanja ili sastanka sa svojim pravnim timom.

U podnesku se navodi da je medicinska sestra u petak preporučila ukidanje tih ograničenja, ali ona ostaju na snazi. Alenovi advokati tvrde da status „predstavlja kaznu“ i sprečava ga da koristi zatvorski tablet za komunikaciju sa porodicom i pregled sudskih dokumenata koji su mu dostavljeni.

Izjasnio se da nije kriv po optužbama za pokušaj ubistva Alen je optužen za pokušaj ubistva, ispaljivanje vatrenog oružja tokom izvršenja nasilnog zločina i ilegalni transport vatrenog oružja i municije preko federalnih granica. Nastavnik sa skraćenim radnim vremenom i amaterski programer video igara iz Kalifornije izjasnio se da nije kriv i ostaće u pritvoru do suđenja.

Objavljeni snimci i fotografije napada

U međuvremenu, američka tužiteljka Žanin Piro rekla je da vlada ima dokaze da je federalni agent upucan tokom navodnog pokušaja atentata.

Skaj njuz je ranije izvestio da postoji mogućnost da je agenta slučajno pogodio metak jednog od njegovih kolega.

Tužioci su ove nedelje objavili i video snimak za koji kažu da prikazuje osumnjičenog Alena kako izviđa lokaciju i probija se kroz bezbednosni kontrolni punkt sa podignutim pištoljem dok agent Tajne službe otvara vatru.

Ministarstvo pravde je takođe objavilo fotografije iz noći napada koje prikazuju Alena kako pozira sa pištoljem. Tužioci kažu da je nosio nož u futroli, futrolu za pištolj na ramenu i torbu punu municije.