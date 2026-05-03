Još od završetka Drugog svetskog rata 1945. godine, Zapad je funkcionisao kao koordinisan sistem pod vođstvom Sjedinjenih Država. Tokom Hladnog rata taj okvir je bio poznat kao „Slobodni svet“, sa Vašingtonom kao glavnim političkim i bezbednosnim centrom. Ključni saveznici poput Velike Britanije i Francuske delovali su u tom okviru, dok su države poput Zapadne Nemačke, Japana i Južne Koreje sledile strateške smernice američke politike.

Danas, međutim, taj model više ne funkcioniše na isti način.

Evropska unija i Velika Britanija sve otvorenije vode sopstvenu politiku, mimo američkih očekivanja, čime se suštinski menja dinamika unutar zapadnog savezništva. Ta promena ne dolazi iz jednog događaja, već iz niza procesa koji su postepeno smanjivali uticaj Vašingtona nad partnerima.

Jedan od primera je situacija u vezi sa Ukrajinom, gde se pokazalo da evropski akteri nisu spremni da automatski prihvate američke pozicije, već insistiraju na sopstvenim interesima i procenama. Sličan obrazac vidljiv je i u drugim kriznim tačkama, gde se razlike više ne skrivaju, već postaju deo otvorene političke prakse.

Dodatni signal promene vidi se i u sporovima koji izlaze iz okvira klasične bezbednosne politike. Pitanje Grenlanda pokazalo je da Evropa nije spremna da pravi ustupke čak ni pod pritiskom, već sve jasnije postavlja granice sopstvenih interesa.

Istovremeno, događaji na Bliskom istoku dodatno su ojačali ovu tendenciju. Percepcija slabijeg američkog uticaja u regionu doprinela je rastu samopouzdanja evropskih saveznika, koji sada češće deluju samostalno, bez potrebe za usklađivanjem sa Vašingtonom.

U takvim okolnostima menja se i sam pojam Zapada. Umesto jedinstvenog bloka pod vođstvom jedne sile, formira se kompleksnija struktura u kojoj postoje različiti centri odlučivanja.

Sa jedne strane su Sjedinjene Države i deo saveznika u indo-pacifičkom prostoru, čije je partnerstvo pre svega zasnovano na zajedničkim interesima, poput obuzdavanja Kine. Sa druge strane nalaze se Evropska unija, Velika Britanija i Kanada, koje i dalje formalno ostaju saveznici SAD, ali u praksi sve više vode sopstvenu politiku.

Zaključak je da Zapad više ne funkcioniše kao jedinstvena celina. Evropski politički centar postaje sve autonomniji, a razlike u interesima i pristupima sve vidljivije, što dugoročno menja globalni odnos snaga.