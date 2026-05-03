Završetak produženog prvomajskog vikenda doneo je očekivane gužve na putevima širom Srbije. Građani se vraćaju u gradove, a najveći pritisak trenutno je na pravcima ka Beogradu.

Kolone bez kraja na Obrenovcu

Najkritičnija situacija zabeležena je na auto-putu „Miloš Veliki“, kod naplatne stanice Obrenovac u smeru ka Beogradu. Kolone su kilometarske i, kako navode vozači, ni u večernjim satima im se ne nazire kraj.

Gužve su prisutne i oko 21 čas, što pokazuje da se saobraćaj i dalje odvija otežano.

Desetine hiljada vozila na putevima

Iz JP „Putevi Srbije“ navode da je saobraćaj pojačan još od popodneva i da se očekuje da kroz naplatnu stanicu Beograd tokom dana prođe više od 62.000 vozila.

Od jutros do 17 časova kroz ovu naplatnu rampu prošlo je oko 33.500 vozila, od čega čak 20.000 u smeru ka glavnom gradu.

Slična situacija je i na Obrenovcu, gde je u istom periodu zabeleženo skoro 20.000 vozila, dok se očekuje da ukupan broj premaši 29.000 do kraja dana.

Gužve i na drugim pravcima

Pojačan saobraćaj beleži se i na naplatnoj stanici Prilipac, gde je do popodneva prošlo oko 10.000 vozila, a do večeri se očekuje više od 16.000.

Problemi su zabeleženi i na drugim deonicama:

naplatna stanica Stara Pazova

Dunavski koridor (Požarevac – Smederevo)

put Golubac – Požarevac

Na Preljini zadržavanja traju oko 15 minuta.

Apel vozačima

Iz „Puteva Srbije“ poručuju da su spremno dočekali pojačan saobraćaj, ali apeluju na vozače da budu oprezni, voze odmorni i poštuju saobraćajna pravila.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok kamioni čekaju oko sat vremena na izlazu iz zemlje kod Sremske Rače.

Gužve na putevima očekuju se i tokom večeri, posebno na prilazima većim gradovima. Vozačima se savetuje dodatno strpljenje, jer se saobraćaj i dalje odvija usporeno.