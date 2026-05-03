Porodična penzija se isplaćuje iz PIO fonda i namenjena je članovima porodice preminulog osiguranika ili penzionera, ali samo ako ispunjavaju propisane kriterijume.

Pravo mogu da ostvare:

bračni supružnik

vanbračni partner (ako je zajednica trajala najmanje tri godine ili imaju zajedničko dete)

razvedeni supružnik (ako ima pravo na izdržavanje)

Uslovi za ostvarivanje prava razlikuju se za žene i muškarce. Udovica ima pravo ako ima najmanje 53 godine u trenutku smrti supružnika, ili najmanje 45 godina, ali penziju koristi tek kada navrši 53. Takođe, pravo postoji i u slučaju potpune nesposobnosti za rad ili ako izdržava dete koje ima pravo na porodičnu penziju.

Udovac pravo ostvaruje ako ima najmanje 58 godina, ako je nesposoban za rad ili ako izdržava dete koje ima pravo na porodičnu penziju.

Visina porodične penzije zavisi od broja korisnika:

70% penzije preminulog ako je jedan korisnik

80% za dva korisnika

90% za tri korisnika

100% za četiri i više

Sklapanje novog braka ili ulazak u vanbračnu zajednicu ne utiče na pravo na porodičnu penziju. Isplata se nastavlja bez prekida i bez umanjenja, a isto važi i za decu koja su već ostvarila to pravo.

Važno ograničenje odnosi se na one koji već primaju sopstvenu penziju. U tom slučaju mora da se izabere jedna opcija – ili lična penzija ili porodična, jer nije moguće primati obe istovremeno.

Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se nadležnoj filijali PIO fonda, uz prateću dokumentaciju, kao što su izvod iz matične knjige umrlih, venčani list i dokaz o stažu preminulog.