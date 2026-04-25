Neki od bliskih ljudi predsednika SAD Donalda Trampa sve više razmatraju državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija kao ozbiljnog kandidata na predsedničkim izborima 2028. godine, piše Politiko.

- Neki od najbližih saveznika predsednika Donalda Trampa sve više vide Marka Rubija kao ozbiljnog kandidata za predsedničke izbore 2028. godine... Njegov rad na zarobljvanju venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegova nepokolebljiva lojalnost Trampu učvrstili su njegovu poziciju u Zapadnom krilu - navodi se u članku.

Jedan izvor je opisao Rubija kao lojalnog, artikulisanog i veoma iskusnog političara, koji je takođe „neverovatno pametan“.

Visoki zvaničnici Bele kuće i nekoliko drugih izvora bliskih Trampovoj administraciji rekli su da se Rubio smatra "održivim izborom" za Trampovog naslednika.

Napominje se da pozicija Rubija državnog sekretara SAD i šefa Saveta za nacionalnu bezbednost stavlja zvaničnika u „centar donošenja kritičnih odluka“.

U članku se navodi još jednu prednost njegovog načina života, a to je odsustvo skandala koji bi mogli negativno uticati na predsednikov imidž.

- On (Rubio) izbegava skandale i 'viralne' trenutke koji "bacaju senku" ili sramote šefa. Štaviše, nikada nije optužen da se ne slaže sa Trampom, na primer, da nije bio toliko 'entuzijastičan' oko Trampovog plana u Iranu - dodaje Politiko.

BONUS VIDEO