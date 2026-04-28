Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je da američka administracija ima indikacije da je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei živ, ali da postoje brojna otvorena pitanja u vezi sa njegovom stvarnom ulogom u vlasti u Iranu.

Rubio je u intervjuu za Foks njuz rekao da su ključna pitanja vezana za to da li Hamnei zaista ima politički autoritet i donosi odluke u zemlji, navedeno je u saopštenja kabineta državnog sekretara SAD.

"Može da bude živ, ali mislim da su nerešena pitanja ovde da li on ima isti kredibilitet kao njegov otac. Znamo da se mnogo godina, barem ja znam da mnogo godina, vode unutrašnje debate u Iranu o sukcesiji i da li bi trebalo da bude nasledna", kazao je Rubio.

Istakao je da se u Iranu godinama vode unutrašnje debate o načinu političkog nasleđivanja i da deo tih rasprava i dalje nije razrešen. Prema njegovim rečima, i dalje nije jasno da li Hamnei ima odgovarajuće verske i političke kvalifikacije za tu funkciju, kao i da li samostalno donosi odluke.