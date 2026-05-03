Prema tim navodima, Teheran u okviru inicijative traži ukidanje američkih sankcija, prekid pomorske blokade, povlačenje američkih snaga iz regiona, kao i obustavu neprijateljstava na širem prostoru Bliskog istoka, uključujući i sukob Izraela i Libana. Plan, kako se navodi, predviđa i recipročan prestanak vojnih aktivnosti sa obe strane.

Predlog je strukturisan u tri faze. U prvoj bi došlo do postepenog otvaranja Ormuskog moreuza i ukidanja američke pomorske blokade, uz obavezu Irana da ukloni morske mine i osigura bezbednost plovidbe. Ovaj korak ima širi značaj jer Ormuski moreuz predstavlja jednu od ključnih tačaka za globalno snabdevanje energentima.

Druga faza uključuje povratak Irana nuklearnim aktivnostima, odnosno obogaćivanju uranijuma, ali uz istovremeni prekid napada na Iran i njegove saveznike, kao i ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznutih finansijskih sredstava. Ovaj deo predloga mogao bi biti najsporniji za Vašington i njegove partnere, s obzirom na dugogodišnje nesuglasice oko iranskog nuklearnog programa.

Treća faza predviđa širi regionalni okvir – pokretanje strateškog dijaloga Irana sa arapskim susedima i formiranje novog bezbednosnog sistema za Bliski istok. Time bi, prema zamisli Teherana, trebalo da se dugoročno smanji nivo tenzija i uspostavi stabilniji odnos snaga u regionu.

Iako predlog još nije zvanično potvrđen od strane svih uključenih aktera, analitičari ocenjuju da bi njegovo prihvatanje zahtevalo značajne ustupke sa obe strane. Posebno je neizvesno kako bi Sjedinjene Države i njihovi saveznici reagovali na deo koji se odnosi na nuklearni program i povlačenje snaga iz regiona.

U trenutku kada su sukobi već izazvali ozbiljne posledice po regionalnu bezbednost i globalna tržišta energije, ovakav plan ukazuje na pokušaj Teherana da ponudi sveobuhvatno rešenje, ali i da redefiniše bezbednosnu arhitekturu Bliskog istoka.