Peter Mađar, lider partije Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj 12. aprila, položiće zakletvu za nekoliko dana i preuzeti dužnost premijera od Viktora Orbana.

Mađar je, na svojoj zvaničnoj "Iks" stranici otkrio da je polaganje zakletve zakazano za subotu 9. maj.

- Srdačno pozivamo sve 9. maja na celodnevnu proslavu inauguracije u Budimpešti, na Košutovom trgu i duž dunavskog nasipa ispred Parlamenta - naveo je Mađar na "Iks"-u.

- Izbor premijera, ceremonija polaganja zakletve i govor premijera održaće se u 15 časova. Od 16 časova pa nadalje, proslava će se nastaviti na Košutovom trgu vojnom paradom i svečanim podizanjem zastave - rekao je budući premijer Mađarske.