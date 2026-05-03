Zbog toga su širom Srbije zabeležene gužve na putevima, a posebno se izdvajaju zastoji na auto-putu „Miloš Veliki“, kod naplatne stanice Obrenovac u pravcu ka Beogradu.

Prema navodima medija, kolona vozila na ovoj deonici dostiže dužinu veću od jednog kilometra, a pojačan saobraćaj beleži se i na Dunavskom koridoru, na pravcu od Požarevca ka Smederevu.

Kolaps i od Zlatibora ka Užicu

Tokom ranih popodnevnih sati, značajne gužve zabeležene su i na Zlatiboru, u smeru ka Užicu. Razlog je veliki broj ljudi koji su praznike proveli na ovoj planini, pa se većina njih u isto vreme uputila nazad ka svojim gradovima.

Gde se očekuju dodatne gužve

Kako se produženi praznični vikend privodi kraju, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim glavnim putnim pravcima u Srbiji. Najveće gužve predviđaju se u popodnevnim i večernjim časovima, naročito na prilazima većim gradovima i na naplatnim rampama, gde su moguća duža zadržavanja i usporeno kretanje vozila.

Dodatno opterećenje moguće je na deonicama gde su u toku radovi i gde je izmenjen režim saobraćaja, pa iz AMSS-a apeluju na vozače da budu oprezni i strpljivi.

Oglasili se i "Putevi Srbije"

"Putevi Srbije" d.o.o. saopštilo je danas da spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srbiji koji se očekuje zbog povratka građana sa mini odmora.

"U cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, apelujemo na sve vozače da na vreme isplaniraju putovanje, voze odmorni, drže bezbedno odstojanje, poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu", navodi se u saopštenju.



