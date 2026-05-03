Ova tema često pokreće raspravu o tome gde je granica između modernih izbora i tradicionalnih vrednosti, posebno kada je reč o veri, porodici i braku.

Na pitanje da li je brak bez crkvenog venčanja greh, jasan odgovor dao je Borislav Petrić. Prema njegovim rečima, život u zajednici bez crkvenog blagoslova smatra se grehom, ali ističe da to nije nešto što se ne može ispraviti. Naprotiv, naglašava da svaki vernik ima priliku da svoj život uskladi sa verom i da se vrati na pravi put.

Sveštenik objašnjava da mnogi parovi vremenom osete potrebu za crkvenim venčanjem, čak i nakon dugogodišnjeg zajedničkog života. Kao primer navodi bračne partnere koji su posle skoro tri decenije odlučili da dobiju crkveni blagoslov, što pokazuje da za ovaj korak nikada nije kasno. Upravo takve priče, kako kaže, svedoče o važnosti vere i duhovnog mira u braku.

Kada je reč o razlozima zbog kojih parovi odlažu venčanje, često se radi o komforu, navikama ili strahu od promena. Međutim, prema mišljenju sveštenika, važno je prepoznati trenutak kada treba napraviti iskorak i doneti odluku koja donosi duhovni balans i stabilnost u odnosu.

Iako crkveno venčanje ne rešava automatski sve probleme u braku, ono, prema njegovim rečima, menja suštinu odnosa jer uvodi duhovnu dimenziju i blagoslov. Parovi se i dalje suočavaju sa izazovima, ali uz veru i zajedništvo lakše pronalaze rešenja.

Ova tema ostaje aktuelna u savremenom društvu, gde se sve češće prepliću tradicija i moderni stil života, a odluka o braku i venčanju postaje lični izbor svakog para.