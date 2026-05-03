Kina je uporedila predsednika Tajvana Lai Čing-tea sa „pacovčinom koji prelazi ulicu“ nakon što se tajno ukrcao u avion vlade Esvatinija i odleteo u ovu malu južnoafričku kraljevinu u nenajavljenu državnu posetu.

Oštra reakcija stigla je u subotu od Kancelarije za pitanja Tajvana pri vladi Kine, koja je napala Laija zbog posete, koju Peking vidi kao direktan izazov principu „jedne Kine“.

Lajeva poseta prvobitno je bila planirana za kraj aprila, ali je u poslednjem trenutku otkazana nakon što su Sejšeli, Mauricijus i Madagaskar povukli dozvole za prelet avionu koji je prevozio tajvanskog lidera — potez za koji je Tajpej okrivio pritisak Kine.

Međutim, Lai nije odustao od plana i ukrcao se u avion vlade Esvatinija kako bi završio putovanje. Esvatini, nekada poznat kao Svazilend, jedna je od samo 12 država koje imaju formalne diplomatske odnose sa Tajpejom. Ova kontinentalna država sa manje od 1,3 miliona stanovnika jedini je preostali saveznik Tajvana u Africi.

Kancelarija za pitanja Tajvana nazvala je Laija „izazivačem problema“ i optužila ga da je napustio stanovnike ostrva nakon snažnog zemljotresa kako bi otputovao u Esvatini.

– Odvratni postupci Laja Čing-tea, poput pacova koji prelazi ulicu, neminovno će biti predmet podsmeha međunarodne zajednice… Njegovo ignorisanje bezbednosti naroda i bezobzirno obmanjivanje javnosti biće odbačeno od ogromne većine tajvanskih sunarodnika. Takozvana „diplomatska dostignuća“ koja je Laj Čing-te mukotrpno konstruisao nisu ništa drugo do obmana i predmet ismevanja – navodi se u saopštenju.

Lai je uzvratio, napisavši na mreži Iks da Tajvan „nikada neće biti obeshrabren spoljnim pritiscima“, dodajući da će ostrvo „nastaviti da sarađuje sa svetom – bez obzira na izazove“.

Savet za pitanja kopna Tajvana takođe je reagovao, nazivajući kritiku Pekinga „prostačkim uličnim govorom“, za koji je naveo da je „krajnje zamoran“.

Kina smatra Tajvan delom svoje suverene teritorije. Iako Peking tvrdi da želi mirno ujedinjenje sa ostrvom, 2022. godine je poručio da „neće odustati od upotrebe sile“ kako bi ostvario taj cilj.