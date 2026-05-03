Prvi let iz Beograda za Baku ispraćen je svečanim presecanjem crvene trake neposredno pre ukrcavanja putnika i članova posade u avion Erbas A319, na letu JU840.

Crvenu traku su zajedno presekli ministri u Vladi Srbije Aleksandra Sofronijević, Zoran Gajić i Nikola Selaković, ambasador Azerbejdžana Kamil Hasijev i generalni direktor kompanije Er Srbija Jirži Marek.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je uoči poletanja da je Srbija danas napravila još jedan korak napred da se poveže sa svetom.

“Danas uspostavljamo direktnu liniju sa prestonicom Azerbejdžana, sa glavnim gradom Bakuom i to nije još samo jedna tačka na mapi destinacija koje Er Srbija razvija, to je dokaz i našeg prijateljstva sa Azerbejdžanom koje se temelji na uzajamnom i poverenju i poštovanju”, rekla je ona novinarima.

Ukazala je da Er Srbija za ovu godinu planira deset novih destinacija, stalno pokazujući da se duboko pozicionirala kao jedan od najboljih nacionalnih avio-prevoznika u regionu.

“Istovremeno sa tim i aerodrom Nikola Tesla, beleži konstantan rast, tako da se Srbija i Beograd pozicioniraju najčvršće moguće kao najvažniji regionalni avio centar”, kazala je Sofronijević. Ukazala je da let za Baku, i druge destinacije koje će biti uspostavljene ove godine daju nove prilike i nove mogućnosti srpskoj privredi i turizmu, kao i građanima Srbije.

”Recimo 20. aprila je poleteo prvi avion na direktnoj liniji za Santorini u Grčkoj što otvara nove turističke ponude. Međutim, jedan veoma važan događaj nas čeka vrlo brzo. 23. maja je predviđeno uspostavljanje prve direktne linije sa Torontom. Znajući koliko je važna destinacija i koliko naših iseljenika, naše dijaspore ima, a pritom i jačamo i unapređujemo i povezujemo se dodatno sa destinacijama u Severnoj Americi, pored Njujorka i Čikaga koji su već uspostavljeni”, dodala je ministarka.

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija je već u aprilu prevezla jubilarnog milionitog putnika i to tokom prvog leta ka Malti. Kompanije je krajem aprila obavila i prvi let ka grčkom ostrvu Santorini, dok će krajem maja, posle duže pauze, uspostaviti let i ka Torontu u Kanadi.

Er Srbija će tokom ove godine, a prvi put u svojoj istoriji, pored Bakua, leteti i ka Tenerifima i Sevilji u Španiji i Tromzu u Norveškoj.