Otac nestale Dunje N. (15) koja je sinoć pronađena u društvu tinejdžera Danijela (15) u vozu na relaciji Petrovaradin-Beograd, nakon neprospavane noći kaže za "Blic" da se Dunja oseća dobro.

- Sinoć sam po pozivu policije išao u Batajnicu po ćerku i vratio se oko ponoći. Još smo zatečeni, uplašeni... Ne znam šta bih vam rekao. Malo stvari znamo. Bitno je da je ona dobro! Sada idem na razgovor u policiju da saznamo sve detalje - kratko je izjavio Aca N., Dunjin otac za "Blic".

Podsetimo, nakon opsežne potrage Dunja i Danijel pronađeni su sinoć.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je brzom i efikasnom reakcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova uspešno okončana potraga za maloletnom Dunjom iz Novog Sada, čiji je nestanak bio prijavljen 29. aprila, a da je ona pronađena u vozu.

Podsetimo, devojčica je nestala 29. aprila 2026. godine kada se iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović", u Ulici Bate Brkića bb, u Novom Sadu, uputila u nepoznatom pravcu.

Nakon nestanka, ona je poslednji put viđena 1. maja, oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova aktiviralo je sistem "Pronađi me", usled čega su građani širom Srbije putem hitnih SMS poruka obavešteni o nestanku petnaestogodišnje Dunje iz Novog Sada.

BONUS VIDEO